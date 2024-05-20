土耳其大国民议会议长来访 会见托卡耶夫总统

会谈中，双方就进一步深化发展哈萨克斯坦与土耳其扩大战略伙伴关系问题进行了讨论。

托卡耶夫总统表示，哈方高度评价与土耳其在议会间对话方面的关系和潜力，并强调土耳其大国民议会议长对哈萨克斯坦进行的访问具有非常重要的意义。

- 今日的会晤，恰逢两国友好合作协议签署三十周年，这有着一种象征意义。不久前，我同贵国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通了电话。我们两人保持着频繁的联系。所以说，两国之间的对话发展的非常好。土耳其时哈萨克斯坦最大的经贸合作伙伴之一，同时也是最大的十个投资来源国家致以。去年，哈土两国贸易额达到了60亿美元。不过，我们不能止步于此。双方的潜力巨大，我们有信心将双边贸易额提升到100亿美元。- 托卡耶夫总统说。

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土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什则对哈萨克斯坦方面为土耳其代表团的盛情欢迎和款待表示了感谢。

- 哈萨克斯坦是我们的古老家园，同时也是突厥人民共同的精神导师霍扎阿赫梅特·亚萨维的祖国。我们此行期间，将访问突厥斯坦并前往亚萨维陵墓朝圣，此外还计划在哈萨克-土耳其国际大学举办研讨会。在您的领导下，哈萨克斯坦走上了发展的新道路。在贵国，正在进行着一系列有成效的政治经济和社会改革。我相信这些都将对哈萨克斯坦的繁荣产生良好的影响，并坚信未来两国合作将更加深入密切。哈土两国在贸易、技术、工业、交通、能源和农业领域拥有巨大的合作潜力。- 他说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和努曼·库尔图尔穆什就加强哈土两国在国际组织框架下的相互合作，以及促进突厥国家组织兄弟成员国之间的互动问题，相互交换了意见。

此外，双方还讨论了未来两国高层之间的会晤等相关计划。

会谈最后，国家元首表示，他相信土耳其运动员们将会积极的参与今年将在阿斯塔纳举办的第五届世界游牧民族运动会。

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【编译：木合塔尔·木拉提】