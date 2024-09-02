07:24, 02 9月 2024 | GMT +6
土耳其大使：哈土贸易规模再创新高，有望突破150亿美元大关
（哈萨克国际通讯社讯）土耳其驻哈萨克斯坦特命全权大使穆斯塔法·卡普朱日前在接受哈通社记者采访时表示，土耳其已成为哈萨克斯坦的五大贸易伙伴之一，并在几乎所有领域中占据领先地位。
-2023年，两国双边贸易额达到约90亿美元，这是根据土耳其的统计数据得出的。今年上半年，我们再次达到了这个水平。去年，两国元首在突厥国家组织峰会上举行了会晤，当时设定了将贸易额提高到150亿美元的目标。我坚信我们一定能实现这一目标。-卡普朱说。
他进一步指出，“中走廊”项目不仅有望提升双边贸易额，还能扩大服务业的规模。
-刚才提到的90亿美元仅指商品贸易额。如果看服务业的数据，情况将更为乐观，特别是在物流领域。过去三年，通过中走廊运输的货物总量增长了三倍，这令土耳其感到欣慰。土耳其将继续在这一领域加大投资。-卡普朱说道。
卡普朱同时提到，巴库-第比利斯-卡尔斯铁路的运力得到了显著提升。这一进展不仅促进了双方在物流支持和运输系统上的发展，增加了投资，也使双方离设定的贸易目标更近了一步。
-当然，我们还不能说已经充分挖掘了现有潜力。这其中有多方面的原因。由于地缘政治格局的变化，特别是在某些安全领域，各国之间存在安全和信任问题，这是全球贸易的主要障碍之一。值得注意的是，土耳其和哈萨克斯坦在地理位置上都处于非常重要的战略区域。近年来，经济学家的关注点已逐渐转向亚洲。如今，中亚已成为新的贸易中心，而西方国家则是这些商品的主要市场。因此，我们必须优先考虑对物流的投资。在这一竞争环境中，土耳其和哈萨克斯坦应更积极地发挥其连接亚欧的桥梁作用。-卡普朱指出。
【编译：阿遥】