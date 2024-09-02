土耳其大使：哈土贸易规模再创新高，有望突破150亿美元大关

-当然，我们还不能说已经充分挖掘了现有潜力。这其中有多方面的原因。由于地缘政治格局的变化，特别是在某些安全领域，各国之间存在安全和信任问题，这是全球贸易的主要障碍之一。值得注意的是，土耳其和哈萨克斯坦在地理位置上都处于非常重要的战略区域。近年来，经济学家的关注点已逐渐转向亚洲。如今，中亚已成为新的贸易中心，而西方国家则是这些商品的主要市场。因此，我们必须优先考虑对物流的投资。在这一竞争环境中，土耳其和哈萨克斯坦应更积极地发挥其连接亚欧的桥梁作用。-卡普朱指出。