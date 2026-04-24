《声起地平线》收官 哈萨克歌手斩获冠军

该音乐项目由哈萨克斯坦人民艺术家迪玛希·库达依别尔艮发起。拍摄自突厥斯坦市启程，先后走进阿克套和阿拉木图，最终在首都阿斯塔纳落下帷幕。

来自中国、哈萨克斯坦、马来西亚、塞尔维亚、意大利和吉尔吉斯斯坦的八名选手共同参与节目，在行进式舞台中深入体验哈萨克斯坦的历史文化与自然风貌。

由迪玛希担任执行制片人的这一全新音乐项目，在中国播出后引发广泛关注。节目首集上线即在多平台形成热度。

湖南卫视发布的综合数据显示，该节目首播便在中国CVB地方卫视排名、全国CSM网及CSM71城等多个收视体系中位居第一。

与此同时，《声起地平线》在酷云、欢网等收视平台上也稳居省级卫视榜首。

统计数据显示，节目在中国正式播出后，仅24小时内便吸引约1.02亿人次观看，登顶电视收视与网络传播榜单。在社交媒体平台上，围绕该节目的相关话题数量已超过143个，持续引发讨论热潮。

【编译：阿遥】