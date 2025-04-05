哈萨克斯坦今起开始对未上牌摩托车驾驶员处以罚款

根据新实施的法规，所有摩托车必须进行注册，配备国家车牌，驾驶员需持有A1、A或B类驾驶证，同时车辆还需每年进行技术检查并购买责任保险。警方已开始查处违反规定的驾驶者，部分违规车辆被强制扣押。

哈萨克斯坦内务部行政警察委员会主席海萨尔·苏丹巴耶夫表示，从4月5日起，摩托车驾驶者被正式纳入机动车管理体系，必须承担与其他机动车驾驶员相同的法律责任，包括闯红灯、违规转弯、酒后驾驶等行为都将受到处罚。

根据规定，驾驶未悬挂车牌的摩托车将被罚款39,320坚戈（10倍按月计算指数），使用伪造车牌的将被罚款58,980坚戈（15倍按月计算指数），而无证驾驶的罚款则在19,660至78,640坚戈之间（5至20 倍按月计算指数）。此外，违规车辆将被送往罚款停车场，增加车主经济负担。

内务部指出，这项措施旨在提升道路交通安全。2024年，涉及摩托车的交通事故超过1800起，造成76人死亡，约2000人受伤。仅2025年前三个月就发生103起事故，其中两名未成年人死亡，105人受伤。警方同时强调，城市居民对于夜间噪音和摩托车交通秩序混乱的投诉越来越多，许多驾驶者无视交通规则，带来安全隐患。推行注册和考试制度有助于改善这一状况。

为了合法上路，摩托车车主需前往为民服务中心（ЦОН）提交注册申请，领取国家车牌，并通过理论考试获得驾驶执照。相关程序与摩托车注册基本一致。

值得一提的是，此前，部分注册中心曾出现排队现象，车牌供应也一度短缺，导致部分车主希望政府延迟法规生效，但最终未获批准。官方表示，虽然在4月5日后仍可办理注册手续，但未悬挂车牌上路的行为已被明确禁止。