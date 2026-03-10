西班牙歌迷拍摄哈萨克风情短片 向迪玛希送上生日祝福

拍摄活动始于奥亚市的莫雷拉斯农场。镜头中展现了骏马驰骋和金雕狩猎等富有哈萨克传统特色的画面。随后，项目组成员前往奥瓦尔米尼奥山谷，并在当地搭建起一座哈萨克传统毡房。

组织者表示，拍摄地点的选择并非偶然。在他们看来，加利西亚马与哈萨克马在某种意义上具有象征性的共通之处。

此次项目吸引了来自西班牙各地约25名歌迷参与，其中年龄最大的参与者为72岁。活动组织者之一是记者约兰达·加西亚，她同时也是迪玛希西班牙歌友会成员。

迪玛希近年来在国际舞台上保持着较高的知名度，多次在世界各地大型场馆举办个人演唱会。他能够使用多种语言进行演唱，并尝试将美声唱法与流行音乐元素相结合。迪玛希拥有宽广的音域，曾登上包括纽约麦迪逊广场在内的多座世界知名舞台。

参与拍摄的部分歌迷表示，迪玛希的音乐对他们产生了深刻影响。来自奥伦塞市的47岁居民伊丽莎白·巴雷拉说，在观看巴塞罗那演唱会后，她开始自学哈萨克语，并希望有一天能亲自到访哈萨克斯坦。

此前，哈萨克斯坦人民艺术家迪玛希因在推动突厥世界文化交流方面作出的贡献而获得表彰。他被授予突厥文化国际组织颁发的最高荣誉——“突厥世界文化大使”勋章。

【编译：阿遥】