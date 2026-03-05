迪玛希获颁突厥世界文化大使勋章

颁奖典礼日前在阿斯塔纳举行。

同时，哈萨克斯坦功勋文化工作者、演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃因在推动突厥及世界电影艺术发展方面作出的突出贡献，荣获TÜRKSOY颁发的“突厥世界最佳演员”特别奖。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

受哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃委托，文化和信息部副部长阿依别克·斯德霍夫在典礼上向两位艺术家表示祝贺，并指出他们取得的成就为加强突厥国家之间的文化联系以及提升哈萨克斯坦艺术在国际舞台上的影响力作出了重要贡献。

TÜRKSOY秘书长苏勒坦·拉耶夫在致辞中强调，这些奖项具有重要意义，并高度评价哈萨克斯坦文化界人士在巩固突厥文化共同空间方面发挥的积极作用。

- 今天我们向那些通过艺术真正把突厥世界联系在一起的人物致敬。迪玛希通过音乐履行着文化大使的使命，而萨玛勒•叶斯利亚莫娃已经成为哈萨克斯坦电影艺术的象征。这些奖项是对他们长期努力的应有认可。 - 他说。

在领奖时，迪玛希表示，对艺术家而言，最重要的荣誉是来自人民的认可和支持。他说，这一奖项不仅属于个人，也象征着各国之间外交关系不断深化，是对整个哈萨克民族的尊重与肯定。

值得一提的是，迪玛希是第二位获得“突厥世界文化大使”称号的人士。此前，该荣誉曾授予土耳其诺贝尔奖获得者、教授阿齐兹·桑贾尔。

【编译：达娜】