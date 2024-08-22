猴痘疫情：最新突发公共卫生事件，您需要了解什么？

这究竟是什么病毒，从何而来，世界又该如何应对这一威胁？

以下是您需要了解的信息：

什么是猴痘？

这种病毒性疾病主要通过密切接触在人与人之间传播，偶尔也会通过患者接触过的物体和表面从环境传播给人。

世卫组织表示，猴痘 1970 年起源于刚果民主共和国，在那里曾被忽视。

这种传染病流行于非洲中部和西部，后来于2022年在全球范围内暴发，今年7月在多国暴发，导致世卫组织发布了突发公共卫生事件警告。

在与全球专家进行一系列磋商后，世卫组织开始使用新的首选术语 “mpox ”作为猴痘的同义词。

症状有哪些？

猴痘的常见症状包括皮疹，持续2至4周，开始或随后可能出现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、精力不足和淋巴结肿大。

皮疹看起来像水泡，可波及面部、手掌、脚底、腹股沟、生殖器和/或肛门部位、口腔、喉咙或眼睛。水泡的数量从一个到数千个不等。

至少在所有水疱结痂、痂皮脱落、痂下形成一层新的皮肤、眼睛和身体上的所有皮损愈合之前，猴痘患者都被认为具有传染性。一般来说，这需要两到四周的时间。有报告显示，患过猴痘的人可能会再次被感染。

严重的猴痘患者可能需要住院治疗、支持性护理和抗病毒药物，以减轻病变的严重程度并缩短康复时间。

猴痘是如何传播的？

世卫组织表示，人与人之间的接触、性行为以及与猴痘患者近距离交谈或呼吸都可能产生具有传染性的呼吸道微粒，但对于病毒在不同环境和条件下暴发时是如何传播的，还需要进行更多的研究。

科学家们知道，病毒也有可能在猴痘患者接触过的衣物、床上用品、毛巾、物品、电子产品和表面上持续存在一段时间。接触过这些物品的其他人在接触自己的眼睛、鼻子和嘴巴之前如果没有洗手，就有可能受到感染。

该病毒还可能在怀孕期间通过皮肤接触传播给胎儿，或在分娩期间或分娩后通过皮肤接触传播给婴儿或儿童。

虽然有从无症状的人那里感染猴痘的报道，但关于病毒是否会在症状出现前或皮损愈合后从病毒感染者那里传播的信息仍然有限。

人传给动物： 由于已知许多种类的动物对该病毒易感，因此在不同环境下，病毒有可能从人类传染给动物。

已确诊或疑似感染猴痘的人应避免与动物（包括猫、狗、仓鼠和沙鼠等宠物以及牲畜和野生动物）有密切的身体接触。

动物传染给人类： 与携带病毒的动物（如某些种类的猴子或松鼠等陆生啮齿动物）发生身体接触的人也可能患上猴痘。这种接触可能是通过咬伤或抓伤，或在狩猎、剥皮、诱捕或准备食物等活动中发生的。食用未彻底煮熟的受污染肉类也可能感染病毒。

它会致命吗？

对少数人来说是致命的。0.1%到 10%的猴痘病毒感染者已经死亡。

重要的是要注意，根据世卫组织的说法，不同环境下的死亡率可能会因多种因素而不同，如获得医疗保健的机会和潜在的免疫抑制，包括未确诊的艾滋病毒或晚期艾滋病毒感染。

在大多数情况下，猴痘的症状会在几周内自行消失，但有些人的病情会很严重，或导致并发症和最终死亡。

新生儿、儿童、孕妇和有潜在免疫缺陷（如晚期艾滋病病毒感染）的人患更严重的猴痘疾病和死亡的风险可能更高。

有疫苗吗？

有。世卫组织建议使用几种疫苗来预防猴痘。但是，目前并不推荐在 新冠疫情期间开展的大规模疫苗接种。

经过多年的研究，针对现已根除的天花疾病开发出了更新、更安全的疫苗。其中一些疫苗已被各国批准用于预防猴痘。

目前，世卫组织建议使用 MVA-BN 或 LC16 疫苗，或在没有其他疫苗的情况下使用 ACAM2000 疫苗。

世卫组织称，只有有接触猴痘风险的人才应考虑接种疫苗。根据医疗保健提供者的个人风险评估，可能存在风险的旅行者可以考虑接种疫苗。

如何预防猴痘？

清洁和消毒表面或物体以及在接触可能被污染的表面或物体后清洁双手有助于预防传播。

避免无保护地接触野生动物，尤其是生病或死亡的野生动物，包括它们的肉和血，可以降低从动物身上感染猴痘的风险。

在动物携带病毒的国家，任何含有动物器官或肉的食物在食用前都应彻底煮熟。