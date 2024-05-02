世卫组织：新冠疫情与学龄儿童肥胖症存在关联

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心消息，世界卫生组织欧洲办事处1日发布的一份报告证实了人们长期以来的猜测：新冠疫情与7至9岁儿童肥胖率增加之间存在着联系。

这份出版物标题为 《关于新冠疫情对世卫组织欧洲区域学龄儿童日常生活和行为的影响报告：来自17个成员国的研究结果》。 报告表明，新冠疫情导致儿童使用屏幕的时间增多，而进行体育活动的时间减少，导致同一年龄段超重儿童的增加。

世卫组织欧洲办事处与位于葡萄牙里斯本的里卡多·乔治国家卫生研究所的世卫组织营养与儿童肥胖症合作中心共同开展了这项研究。研究于2021年至2023年在该地区53个成员国中的17个国家进行。5 万多名儿童参加了这项全面调查。

研究发现，在新冠疫情期间：

• 36%的儿童增加了平日看电视、玩网络游戏或使用社交媒体的时间，而在周末从事这些活动的儿童增加了34%；

• 28% 的儿童平日参加户外活动的时间有所减少，23% 的儿童周末参加户外活动的时间减少；

• 在家吃饭、一家人一起吃饭、批量购买食品和与孩子一起做饭的情况有所增加；

• 42%的儿童表示幸福感下降；

• 五分之一的儿童表示更频繁地感到悲伤；

• 四分之一的儿童表示更经常地感到孤独。

世卫组织表示，这份新数据可用来指导和改进整个地区的现行政策，并为未来可能导致教育进程中断或学校关闭的紧急情况和流行病制定急需的计划。