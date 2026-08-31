土耳其人口老龄化加速：儿童占比降至20.4%，老年人口创新高

根据土耳其统计局（TÜİK）公布的2026年第二季度数据，土耳其人口年龄结构正发生明显变化，15岁以下儿童人口占比持续下降，而老年人口数量则不断增加。

据土耳其《卡拉尔报》报道，目前，0至14岁儿童占全国人口的20.4%。2000年代初期，这一比例曾接近30%。与此同时，土耳其生育率已降至维持人口自然增长所需的2.1这一水平以下。

65岁及以上人口占比已升至11.1%，创历史新高。与此同时，老年人口系数达到16.2%，这意味着每100名劳动年龄人口对应约16名老年人。

土耳其人口平均年龄已升至34.9岁。其中，男性平均年龄为34.2岁，女性为35.7岁。相比之下，2000年全国人口平均年龄仅为24.8岁。也就是说，26年间，这一指标已上升超过10岁。

男女之间的差异在老年人口群体中尤为明显。65至69岁年龄段中，男性约160万人，女性超过170万人；75至79岁年龄段中，男性约75.5万人，女性超过100万人。在90岁以上高龄人口中，女性占据明显多数，男性约7.7万人，女性则接近18万人。

目前，土耳其68.5%的人口，即约5910万人属于劳动年龄人口，涵盖15至64岁年龄段。2000年，这一年龄段人口为4370万人，当时土耳其全国人口总数为6780万人。

各项统计数据表明，土耳其人口年龄结构正在呈现较为明显且持续的变化趋势：儿童人口占比不断下降，老年人口数量持续增加。这一人口结构变化意味着，未来几年土耳其需要进一步调整养老金制度、医疗卫生体系以及劳动力市场，以适应人口老龄化进程不断加深的新形势。

值得一提的是，经历数年高通胀、汇率波动和融资成本上升后，土耳其经济正在进入新的调整阶段。随着安卡拉重新强调抑制通胀、增强金融稳定和恢复投资者信心，土耳其经济政策正逐步回归更加可预测的轨道。