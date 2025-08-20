歌声架起文化之桥：阿斯塔纳将成为连接亚洲的音乐平台
（哈萨克国际通讯社讯）今年11月，首届“丝路之星”（Silk Way Star）亚洲声乐大赛总决赛将在首都阿斯塔纳举行。届时，来自12个亚洲国家的优秀表演者将同台竞技。项目执行制片人穆卡哈利·库阿特吾勒和主编哈斯木汗·阿勒达舍夫在19日晚在“Jibek Joly”电视频道的“Бүгін LIVE”节目中介绍了相关情况。
此次大赛由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台联合举办。
—我们之所以选择在阿斯塔纳举办，主要是希望向外国参赛者展示我们的首都。选手来自12个国家，遴选工作通过哈萨克斯坦驻当地的使馆以及各国文化部门进行，共收到约80份申请。最终入选的都是在本地区有一定影响力和成绩的歌手。这不仅是一场比拼歌唱技巧的比赛，更要求舞台表现和表演艺术天赋。基于这些标准，我们选定了以艺名Alem闻名的玛勒克·巴特尔汗代表哈萨克斯坦，他是近年来在国内迅速崭露头角的年轻才俊。-库阿特吾勒介绍说。
阿勒达舍夫则指出，该项目最大的特点在于，它不仅是一场歌唱比赛，更是一个文化交流的平台。
—在这里将进行多种艺术尝试。例如，来自其他国家的选手会用本国语言演唱哈萨克流行歌曲，还会演绎哈萨克民歌和民间作曲家的作品。另一个重要环节是外国歌手与哈萨克斯坦明星的同台合唱，这将成为连接各国人民的文化之桥。-他说。
据介绍，本次大赛将由来自12个国家的12位评委组成，他们均是各自国家知名的歌手、制作人或文化领域资深专家。
据此前报道，本届大赛将有来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国在内的12个国家选手参赛。节目录制将于8月20日启动，总决赛将于11月22日通过丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及各参赛国主要电视台现场直播。
【编译：阿遥】