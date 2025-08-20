歌声架起文化之桥：阿斯塔纳将成为连接亚洲的音乐平台

—我们之所以选择在阿斯塔纳举办，主要是希望向外国参赛者展示我们的首都。选手来自12个国家，遴选工作通过哈萨克斯坦驻当地的使馆以及各国文化部门进行，共收到约80份申请。最终入选的都是在本地区有一定影响力和成绩的歌手。这不仅是一场比拼歌唱技巧的比赛，更要求舞台表现和表演艺术天赋。基于这些标准，我们选定了以艺名Alem闻名的玛勒克·巴特尔汗代表哈萨克斯坦，他是近年来在国内迅速崭露头角的年轻才俊。-库阿特吾勒介绍说。