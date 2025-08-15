“丝路之星”首届亚洲声乐大赛即将亮相阿斯塔纳

本届大赛将有来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国在内的12个国家选手参赛。节目录制将于8月20日启动，总决赛将于11月22日通过丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及各参赛国主要电视台现场直播。

整个项目共分为10期节目，其中9期为录播，最后一期为总决赛现场直播。节目将呈现独特的音乐合作、经典民族歌曲演绎、跨文化融合及选手的动人故事。每期时长超过100分钟，并将以哈萨克语、中文及英语播出。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

赛事采用国际通行的记分方式，分数区间为1至12分。前九期节目的评审由来自中国和中亚国家的专业评委组成；总决赛成绩将由评委评分（50%）和观众投票（50%）共同决定。在第2、3、4、6和8期节目中，每期将有一位选手被淘汰。最终，只有7名选手进入总决赛，其中包括5位通过投票晋级的选手，以及来自主办国的2位代表。

参赛选手包括成名艺人和新生代音乐人，例如：

· 张赫宣（中国）——《中国好声音》参赛选手，“最佳新人男歌手”奖获得者；

· Tamga（吉尔吉斯斯坦）——说唱及R&B歌手，代表作《Maida》；

· 法赫里丁·哈基莫夫（塔吉克斯坦）——曾参加《俄罗斯好声音》与白俄罗斯X-Factor；

· 萨罗·格沃尔贾恩（亚美尼亚）——2021年“新星大道”比赛冠军；

· 萨比娜·扎德（阿塞拜疆）——歌手、演员，《阿塞拜疆好声音》半决赛选手；

· 玛迪娜博努·阿迪洛娃（乌兹别克斯坦）——爵士乐队主唱，多项国际奖项获得者；

· Kandis（韩国）——女子R&B/Neo-Soul/嘻哈组合，代表作专辑《Playground》；

· 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）——格鲁吉亚X Factor及《阿斯塔纳之声》冠军；

· 多夫兰·沙米耶夫（土库曼斯坦）——歌手、作曲家，《金世纪》奖获得者；

· 米歇尔·约瑟夫（蒙古国）——代表作包括《Dulaan Baina》和《Bundan Ulaan》；

· Yazmin Aziz（马来西亚）——国际赛事获奖者，创作游戏《Mobile Legends》主题曲《Kita Rockstar》；

· ALEM（巴提尔汗·马利科夫，哈萨克斯坦）——Ninety One组合成员，《哈萨克斯坦好声音》决赛选手及X-Factor半决赛选手。

Фото: Kazinform

总决赛将以现场表演形式举办，并进行国际转播，预计成为年度最具影响力的音乐盛事之一。冠军将获得“丝路之星”称号，并有机会登上世界舞台展示自己的才华。

- 这是一次全新的尝试。筹备和举办如此大规模的项目需要付出巨大努力，并寻求创新的解决方案和全新的视角。我们为来自亚洲各国的才艺选手提供了一个独特的舞台，他们是文化、和平、音乐、民族传统以及民族精神的使者。我们正在搭建一座金色友谊之桥，用文化连接不同的国家与民族。 - 丝绸之路频道执行董事叶尔克詹·昆图甘表示。

据介绍，“丝路之星”不仅是一场音乐盛会，更是促进文化交流、推动国际对话的平台，将为全球观众呈现一段穿越亚洲音乐传统与现代潮流的旅程。节目将在丝绸之路频道及中国CCTV-3频道播出，预计总观众人数将超过10亿。

Фото: Kazinform

【编译：达娜】