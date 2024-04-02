土耳其举行地方选举 反对党领先

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，当地时间3月31日，土耳其举行地方选举，通过直选产生全国各市、县(区)、镇(街道)的行政长官。此次选举共有34个政党参与角逐，全国共设立超过20.6万个投票点。

综合美国有线电视新闻网、美国广播公司(ABC)报道，土耳其最高选举委员会已对99.8%的选票进行了统计。初步结果显示，共和人民党获选票最多，约占37.7%，领先于得票率约为35.5%的正发党。有媒体指出，这是自2004年正发党参加地方选举以来，总票数首次落后于共和人民党。

路透社报道称，在土耳其第一大城市伊斯坦布尔、首都安卡拉等大城市，共和人民党候选人均以选票优势锁定胜局。

据半岛电视台报道，土耳其总统埃尔多安3月31日发表讲话时承认，他所领导的正发党在此次地方选举中未能获得预期结果，正发党将对此进行自我检讨并纠正错误。

美联社援引专家分析报道称，正发党失利的主要原因是经济持续低迷，选民欲借地方选举“惩罚”执政党。