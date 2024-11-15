土耳其总统称希望与叙利亚达成和解

据美联社援引土耳其阿纳多卢通讯社报道，埃尔多安在结束对沙特阿拉伯和阿塞拜疆的访问后向记者表示，他相信两国关系正常化将有助于稳定叙利亚局势并保护其“领土完整”。

报道援引埃尔多安的话说，“我仍然对(叙利亚总统)巴沙尔抱有希望……我仍然希望我们能够走到一起，希望叙利亚和土耳其的关系重回正轨。”

据报道，埃尔多安还表示，由于中东地区局势紧张，和解符合叙利亚的利益。

“我们已就关系正常化问题向叙利亚方面伸出手。我们认为，这种正常化将为叙利亚的和平与安宁打开大门。”埃尔多安说。

目前，叙利亚方面暂未对此作出回应。

据介绍，2011年叙利亚内战爆发后，土耳其支持叙利亚反对派，两国自2012年断交至今。随着地区局势变化，叙土在俄罗斯等方面斡旋下进行了不同层级的接触，两国关系出现积极进展。2024年6月，叙总统巴沙尔表示，在尊重叙利亚主权、支持叙打击恐怖主义的前提下，叙利亚对所有与叙土关系有关的倡议持开放态度。同年7月，叙外交部表示，土耳其撤出其在叙利亚的“非法驻军”是恢复两国关系的首要基础。

【编译：达娜】