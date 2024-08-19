土耳其积极备战游牧运动会，120名健儿征战9个项目

据悉，土耳其运动员们正全力备战，为赛事做足了准备。值得一提的是，两年前的世界游牧民族运动会在土耳其伊兹尼克举办，土耳其以高水平的组织能力赢得了广泛赞誉。今年，土耳其不仅参与赛事，还为哈萨克斯坦提供了宝贵的经验和帮助。

世界民族体育联合会董事会成员阿卜杜哈迪·图鲁斯表示，土耳其与哈萨克斯坦因共同的语言、历史、文化和传统紧密联系，他们对阿斯塔纳的盛会充满信心。

-我们做好了参加在阿斯塔纳举行的盛大赛事的准备，并相信今年的世界游牧民族运动会将会保持高水平。-他说。

同为世界民族体育联合会董事会成员的奥斯曼·巴塞尔强调，这类赛事对青少年的文化教育具有重要意义。

-游牧运动会参与者通过运动加深了相互了解，我们的目标是为下一代保护遗产。相信哈萨克斯坦一定能够高水平筹办这一赛事。-他指出。

此外，据巴塞尔介绍，两个国际组织——突厥国家组织和突厥文化国际组织也在为世界游牧民族运动会做准备。赛事期间，突厥文化国际组织将举办多长展览和文艺演出，以弘扬突厥人民的文化遗产，加强突厥国家之间的文化联系。

今年，来自文莱、利比里亚、委内瑞拉、爱尔兰、多米尼加、冈比亚、埃塞俄比亚和秘鲁的运动员将首次参加这项盛会。