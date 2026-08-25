土耳其正发党副主席：库鲁尔泰选举对突厥世界具有历史意义

佐尔卢首先向兄弟般的哈萨克斯坦人民以及全体突厥世界致以祝贺，并就哈萨克斯坦议会选举顺利举行表示欢迎。

在声明中，佐尔卢还提及投票的初步非正式结果，并祝贺获得库鲁尔泰议席的各政党。

佐尔卢表示，选举开启了哈萨克斯坦发展的新阶段，这不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，对整个突厥世界同样意义深远。他特别指出，哈萨克斯坦最高立法机关时隔数百年后首次以源自突厥民族政治传统的历史名称——“库鲁尔泰”开启新的议会周期。

佐尔卢还对哈萨克斯坦实行一院制议会体制表示积极评价，并表示相信哈萨克斯坦与土耳其两国议会之间的联系以及各领域合作将进一步深化。

“在突厥国家的政治传统中，库鲁尔泰始终象征着公平、协商、广泛交流意见以及人民自由表达意愿。”佐尔卢说。

他表示，相信这一历史性举措将为哈萨克斯坦民主发展注入新的动力，也将进一步促进突厥世界一体化进程。

声明最后，佐尔卢再次祝愿哈萨克斯坦不断发展进步，并以“加油，哈萨克斯坦！”表达了对哈萨克斯坦的祝福。

据此前报道，参与监督哈萨克斯坦库鲁尔泰议员选举的突厥国家组织国际观察员团，对此次投票及选举进程的公开透明度给予积极评价。