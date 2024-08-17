土耳其投资者在阿斯塔纳实施粮食深加工项目

（哈萨克国际通讯社讯）土耳其投资者正在阿斯塔纳建设粮食加工厂，拟购买25万吨本地小麦。

据土耳其通讯社报道，土耳其Tiryaki公司将购买25万吨哈萨克斯坦小麦，哈农业部长艾达尔别克·萨帕罗夫率团访问土耳其期间签署了相关合作备忘录。

据悉，Tiryaki公司正在阿斯塔纳实施粮食深加工项目。哈政府指出，2023年11月，该工厂将成为独联体国家中首家这类工厂。年产3万吨葡萄糖和 4.5万吨果糖（以前该地区没有此类产品生产），以及2.2万吨麸皮和11万吨淀粉。该公司计划将产品出口到土耳其、加拿大、美国和其他国家。

此外，另一家土耳其企业Armada Gıda也表示有意向增加对哈萨克斯坦扁豆的采购量。

据哈农业部预测，哈萨克斯坦2024年的小麦产量可能超过1700万吨。一直以来，哈萨克斯坦小麦的主要买家是独联体国家——乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，其次是中国和意大利。2023年9月至2024年2月，哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦出口小麦160万吨。

此前报道显示，中方粮食进口政策出现变化，哈萨克斯坦暂停对华小麦出口。这种情况加上高产量预测，对哈萨克斯坦小麦价格产生了不利影响。