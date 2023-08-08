08:33, 08 八月份 2023 | GMT +6
QS2024世界大学排名出炉 哪些哈萨克斯坦高校名列榜单？
哈通社/阿斯塔纳/8月8日--近日，全球著名高等教育研究机构QS发布了2024年世界大学排名，这也是QS自从首次发布全球大学排名以来的第二十次排名。
此次排名涵盖了来自不同国家和地区的1500所高校。
欧洲和美国的大学在2024年的QS世界排名中继续保持了领先地位。麻省理工学院（MIT）连续第12年蝉联榜首，剑桥大学紧随其后，位居全球第2名。而牛津大学较去年上升一位，荣登全球第3的位置。此外，瑞士高等技术学院、伦敦大学学院、爱丁堡大学、巴黎科学与文学院等著名院校也名列前茅。
此次排名中，哈萨克斯坦的高等院校也成功入围。
以下是进入排名的哈萨克斯坦高校：
-阿尔法拉比国立大学（排名第230）；
-古米廖夫国立欧亚大学（排名第355）
-萨特巴耶夫大学（排名第481）；
-阿吾艾佐夫南哈州国立大学（排名第611）；
-哈萨克国立农业大学（排名第641）；
-阿拜哈萨克国立师范大学（排名第681）；
-亚萨韦国际哈萨克-土耳其大学（排名第781）；
-阿拉木图理工大学（排名第801）；
-卡拉干达州国立技术大学（排名801）；
-布克托夫卡拉干达州立大学（排名第851）；
-东哈州技术大学（排名第901）；
-阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学（排名第901）；
-KIMEP大学（排名第951）；
-阿布莱汗哈萨克国际关系与外国语大学（排名第1001）；
-哈萨克斯坦-英国科技大学（排名第1001）
-阔尔库特阿塔克孜勒奥尔大国立大学（排名第1201）；
-都拉提塔拉兹州立大学（排名第1201）；
-纳尔霍兹大学（排名第1201）
-塞弗林哈萨克农业科技大学（排名第1201）；
-苏莱曼•德米雷尔大学（排名第1201）
-托尔艾格洛夫大学（排名第1201）。
【编译：阿遥】