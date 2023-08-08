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    08:33, 08 八月份 2023 | GMT +6

    QS2024世界大学排名出炉 哪些哈萨克斯坦高校名列榜单？

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    哈通社/阿斯塔纳/8月8日--近日，全球著名高等教育研究机构QS发布了2024年世界大学排名，这也是QS自从首次发布全球大学排名以来的第二十次排名。

    此次排名涵盖了来自不同国家和地区的1500所高校。

    欧洲和美国的大学在2024年的QS世界排名中继续保持了领先地位。麻省理工学院（MIT）连续第12年蝉联榜首，剑桥大学紧随其后，位居全球第2名。而牛津大学较去年上升一位，荣登全球第3的位置。此外，瑞士高等技术学院、伦敦大学学院、爱丁堡大学、巴黎科学与文学院等著名院校也名列前茅。

    此次排名中，哈萨克斯坦的高等院校也成功入围。

    以下是进入排名的哈萨克斯坦高校：

    -阿尔法拉比国立大学（排名第230）；

    -古米廖夫国立欧亚大学（排名第355）

    -萨特巴耶夫大学（排名第481）；

    -阿吾艾佐夫南哈州国立大学（排名第611）；

    -哈萨克国立农业大学（排名第641）；

    -阿拜哈萨克国立师范大学（排名第681）；

    -亚萨韦国际哈萨克-土耳其大学（排名第781）；

    -阿拉木图理工大学（排名第801）；

    -卡拉干达州国立技术大学（排名801）；

    -布克托夫卡拉干达州立大学（排名第851）；

    -东哈州技术大学（排名第901）；

    -阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学（排名第901）；

    -KIMEP大学（排名第951）；

    -阿布莱汗哈萨克国际关系与外国语大学（排名第1001）；

    -哈萨克斯坦-英国科技大学（排名第1001）

    -阔尔库特阿塔克孜勒奥尔大国立大学（排名第1201）；

    -都拉提塔拉兹州立大学（排名第1201）；

    -纳尔霍兹大学（排名第1201）

    -塞弗林哈萨克农业科技大学（排名第1201）；

    -苏莱曼•德米雷尔大学（排名第1201）

    -托尔艾格洛夫大学（排名第1201）。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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