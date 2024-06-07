穿越阿富汗全境 哈萨克斯坦多式联运试点项目成功实施

该项目于4月27日正式启动，首批运输车队从巴甫洛达尔经济特区出发。货物装载于两辆卡车，运抵杰特艮物流中心。在此，货物被转载至两个40英尺的集装箱内，并用货车继续运往巴基斯坦卡拉奇港。

经过4900公里的长途运输，这批货物于20天后抵达卡拉奇港。6月1日，集装箱被装上支线船，并于6月3日顺利抵达阿联酋杰贝勒阿里港。整个运输过程共耗时38天。

此次试点项目计划在6月至7月期间，通过该路线运送60个集装箱。这一项目的成功实施，是“KTZ Express”股份公司与其合作伙伴紧密协作的结果，展示了多式联运服务的高效性和可靠性。

多式联运服务的推出，将为哈萨克斯坦出口商提供将产品运送到中东、南亚和东南亚市场的新机遇，显著扩大哈萨克斯坦的出口潜力。

【编译：阿遥】