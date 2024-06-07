14:45, 07 六月 2024 | GMT +6
穿越阿富汗全境 哈萨克斯坦多式联运试点项目成功实施
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家铁路公司官网消息，为进一步发掘哈萨克斯坦出口潜力，KTZ Express股份公司与哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）携手巴基斯坦国家物流公司，共同实施了穿越阿富汗和巴基斯坦至阿联酋杰贝阿里港的多式联运试点项目。
该项目于4月27日正式启动，首批运输车队从巴甫洛达尔经济特区出发。货物装载于两辆卡车，运抵杰特艮物流中心。在此，货物被转载至两个40英尺的集装箱内，并用货车继续运往巴基斯坦卡拉奇港。
经过4900公里的长途运输，这批货物于20天后抵达卡拉奇港。6月1日，集装箱被装上支线船，并于6月3日顺利抵达阿联酋杰贝勒阿里港。整个运输过程共耗时38天。
此次试点项目计划在6月至7月期间，通过该路线运送60个集装箱。这一项目的成功实施，是“KTZ Express”股份公司与其合作伙伴紧密协作的结果，展示了多式联运服务的高效性和可靠性。
多式联运服务的推出，将为哈萨克斯坦出口商提供将产品运送到中东、南亚和东南亚市场的新机遇，显著扩大哈萨克斯坦的出口潜力。
【编译：阿遥】