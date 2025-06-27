全球最富1%人群财富增长33.9万亿美元

据乐施会（Oxfam）慈善组织的研究，这一财富规模“足以将全球贫困问题消除22次”。英国平等信托（Equality Trust）的数据显示，英国亿万富翁的数量从1990年的15人增至2024年的165人，其平均财富在同期增长超过1000%。

乐施会指出，亿万富翁支付的财富税率仅约为0.3%，远低于普通劳动者。去年，西班牙、巴西、德国和南非在G20峰会上批准了一项对超级富豪征收2%财富税的提议，以减少不平等并增加国家收入。据法国经济学家加布里埃尔·祖克曼的研究，这项税收可能带来高达2500亿美元的额外收入。

相关国家呼吁其他政府支持这一倡议，并表示对超级富豪的税收将补充数字经济税收谈判及将跨国公司全球最低税率提高至15%的努力。西班牙、巴西、德国和南非的代表敦促采取行动，打击“税收优惠”漏洞，防止亿万富翁通过在摩纳哥或泽西等低税地居住、而在英国或法国等主要经济体赚钱来逃避税收。

乐施会的调查显示，86%的受访者支持通过关闭允许富人和大公司利用“税收优惠”的漏洞来为公共服务提供资金。

【编译：木合塔尔·木拉提】