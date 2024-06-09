哈萨克斯坦黄金净购买量升至全球第二位

土耳其央行的储备增加8吨。与哈萨克斯坦并列第二位的是印度储备银行，购买6吨黄金。全球最大的黄金买家中还包括波兰国家银行（5吨）、新加坡金融管理局（4吨）、俄罗斯中央银行（3吨）和捷克国家银行（2吨）。

4月，哈萨克斯坦黄金购买量比俄罗斯多3吨，3月仅比俄罗斯多1吨。

中国人民银行报告显示，黄金购买大幅放缓。4月中国的黄金储备增加近2吨，达到2264吨，这是自2022年11月恢复报告以来最低月度增幅，远低于4月的月平均水平——18吨。

乌兹别克斯坦和约旦央行出现了明显的净销售。这两个国家的黄金储备都减少了1吨。这表明与2月和3月相比，销售速度明显放缓。

根据今年第一季度的数据，哈萨克斯坦在净购买量方面排名第四，黄金储备增加16.4吨。土耳其（30.1吨）、中国（27吨）和印度（18.5吨）分列前三位。

黄金储备减少最多的是乌兹别克斯坦（13.7吨）、泰国（9.6吨）和约旦（4.5吨）央行。

根据伦敦金银市场协会的数据，国际市场黄金价格自2022年10月以来一直在上涨，当时每盎司的价格为1665.2美元。6月4日收盘时，金价为每盎司2326.0美元。自去年10月以来，金价加速上涨。4月初，BASS Gold报道称，根据专家和市场从业者的预测，2024年黄金价格将达到每盎司2600美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】