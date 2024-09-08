《探秘石油》哈萨克语版全球首发仪式在阿斯塔纳举行

本次活动由中国石油天然气集团公司主办，中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使张霄及哈萨克斯坦共和国政府机构代表出席。

2013年9月7日，国家主席习近平在访问阿斯塔纳时首次提出“一带一路”倡议。

张霄对《探秘石油》哈萨克语版在哈首发给予高度评价。

- 在习近平主席在阿斯塔纳首次提出共建‘一带一路’倡议11周年前夕、哈萨克斯坦石油工业125周年之际，《探秘石油》哈萨克语版首发是贯彻落实两国元首指示精神、推进中哈民心相通和文化交流的重要实践，具有十分重要的意义。- 张霄说。

今年7月，中国石油集团公司董事长戴厚良访问哈萨克斯坦期间将，该书唯一外文译本——哈萨克语译本赠与哈国能源部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫和哈国家油气公司董事会主席阿斯哈特·哈森诺夫，译本受到哈政府有关官员和项目合作方员工一致好评。

Фото: Kazinform

中国石油企业文化部负责人参加此次活动。他表示，习近平主席今年7月对哈萨克斯坦进行国事访问，并发表署名文章强调，深化中哈友好是两国民心所向、民意所盼。《探秘石油》哈萨克语版新书发布，正是在共建“一带一路”倡议框架下中哈友好交往、文化交流互鉴的具体实践和最新成果。

哈萨克斯坦文化部和信息部副部长阿里库洛夫、能源部副部长阿肯热诺夫、能源协会总经理努尔玛干别托夫，哈萨克斯坦外交部代表，以及中国石油在哈合作伙伴、当地高等学校、研究机构和中哈合作项目公司代表出席发布仪式。

阿里库洛夫表示：

-《探秘石油》适合各个年龄段儿童阅读，哈萨克语的出版，是加强哈中文化交流和联系的重要事件。相信《探秘石油》哈萨克语版将为进一步发展和加强两国人文文化合作发挥重大作用。

哈萨克斯坦中国研究中心总经理沙伊梅热诺娃给予积极评价：

-《探秘石油》是一本以卡通形象叙述的知识性和趣味性很强的科普书籍，一定会唤起孩子们对能源和科技的兴趣。中国石油是居世界前列的具有强烈社会责任感的国际能源公司，哈中能源合作一定会越来越好。

首发仪式上，中国石油嘉宾代表向阿特劳石油大学等当地高校和机构，以及中哈油气合作项目8家机构和企业赠送图书。

《探秘石油》由中国化工学会、中国石油企业文化部策划，石油工业出版社出版，是中国油气领域第一本哈萨克语版图书。全书采用直观易懂的漫画绘本形式，将石油的形成、开采、加工以及和人们日常生活的密切关系一一呈现出来，并辅助开发了相应的益智文创产品。它既是一张探索石油奥秘的藏宝图，也是一把打开未来科学真谛的金钥匙。

中国石油在哈萨克斯坦开展油气合作27年来，已形成集油气勘探开发、管道建设运营、炼油及油品贸易、工程技术和工程建设、油气装备和运输于一体的上中下游完整产业链，建立了一套符合当地法律法规和国际惯例的公司制法人治理结构及管控体系，获得了良好的经济效益和社会效益，对促进资源国石油工业发展做出重要贡献。多个合作项目在哈获得“最佳社会贡献总统奖”，并被两国领导人誉为“合作典范”；哈萨克斯坦总统托卡耶夫指出，中国石油是可靠的合作伙伴，哈中油气全方位合作在哈萨克斯坦社会经济发展中发挥着重要作用。

多年来，中国石油在助力中哈两国文化交流中发挥了重要作用，赞助建设哈萨克斯坦国家舞蹈学院、联合主办“哈中千年对话”艺术展等一批重要公益项目，产生了良好和重要的社会影响。