《全球城市指数》公布 阿拉木图和阿斯塔纳生活质量超过莫斯科

根据全球排名，前十名城市如下：

纽约（美国） 伦敦（英国） 圣何塞（美国） 东京（日本） 巴黎（法国） 西雅图（美国） 洛杉矶（美国） 旧金山（美国） 墨尔本（澳大利亚） 苏黎世（瑞士）

本次指数的一大亮点是，哈萨克斯坦的三座大城市——阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特首次同时进入该排名。牛津经济研究院的专家指出，阿拉木图和阿斯塔纳跻身前300名，超越了排名第305位的俄罗斯首都莫斯科。

-例如，阿拉木图在人力资本方面排名第55位，而莫斯科仅排在第115位。此外，阿拉木图和阿斯塔纳在生活质量方面也超越了莫斯科。-牛津经济研究院的专家表示。

生活质量指数综合考虑了27项指标，例如空气质量、天气状况、降水异常、排放强度和自然灾害等。人力资本指数则包括教育水平、人口增长、高等院校数量、人口年龄结构、企业总部数量和外籍人口比例等指标。

【编译：阿遥】