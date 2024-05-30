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    08:12, 30 五月 2024 | GMT +6

    《全球城市指数》公布 阿拉木图和阿斯塔纳生活质量超过莫斯科

    Алматы
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）近日，牛津经济研究院发布了最新《全球城市指数》，对全球1000个大城市在经济、人力资本、生活质量、环境及治理五大类别进行了评估。目前，大城市占世界人口的30%，约占全球经济的60%。

    根据全球排名，前十名城市如下：

    1. 纽约（美国）
    2. 伦敦（英国）
    3. 圣何塞（美国）
    4. 东京（日本）
    5. 巴黎（法国）
    6. 西雅图（美国）
    7. 洛杉矶（美国）
    8. 旧金山（美国）
    9. 墨尔本（澳大利亚）
    10. 苏黎世（瑞士）

    本次指数的一大亮点是，哈萨克斯坦的三座大城市——阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特首次同时进入该排名。牛津经济研究院的专家指出，阿拉木图和阿斯塔纳跻身前300名，超越了排名第305位的俄罗斯首都莫斯科。

    -例如，阿拉木图在人力资本方面排名第55位，而莫斯科仅排在第115位。此外，阿拉木图和阿斯塔纳在生活质量方面也超越了莫斯科。-牛津经济研究院的专家表示。

    生活质量指数综合考虑了27项指标，例如空气质量、天气状况、降水异常、排放强度和自然灾害等。人力资本指数则包括教育水平、人口增长、高等院校数量、人口年龄结构、企业总部数量和外籍人口比例等指标。

    【编译：阿遥】

    标签:
    阿拉木图 社会 经济 健康 奇姆肯特 首都
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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