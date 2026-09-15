哈萨克斯坦全国近47万台挖矿设备已登记

“2023年，《数字资产法》正式生效。在此之前，国家并没有掌握数字矿工生产的数字资产数量、所使用的设备以及整个行业规模的完整信息。为此，法律引入了数字矿工许可制度，同时建立了挖矿矿池认证和挖矿设备登记机制。目前，我国有76家持牌数字矿工、5家获认证的挖矿矿池，近47万台挖矿设备已经登记。最重要的是，如今各矿池会定期向我们提供所生产数字资产的信息。由此，国家已经能够对这一行业的实际规模以及今后的发展指标进行系统监测。”拜图尔森诺夫表示。

据他介绍，2025年通过挖矿矿池生产的比特币约为3600枚，与2023年相比，产量增长了4倍。

“税收收入也有明显增长。2023年，该行业向国家预算缴纳了90亿坚戈税款，到2025年，这一数字已达到224亿坚戈。与此同时，行业税收收入增长了近2.5倍。这是所建立体系取得的实际成效。数字矿工已经登记在册，所生产数字资产的规模得到明确，预算税收收入也随之增加。”拜图尔森诺夫表示。

今年7月，人工智能和数字发展部出台了《战略数字挖矿实施规则》，旨在通过建立战略数字挖矿机制，为大型数字挖矿投资项目提供更多激励措施，进一步提升行业投资吸引力，推动哈萨克斯坦数字资产产业持续发展。