全国各地开展“清洁哈萨克斯坦”生态行动 超过240万人参与

应国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，未受融雪洪水影响的哈萨克斯坦各地区于4月6日至5月11日开展了全国性“清洁哈萨克斯坦”生态行动。

为确保这一行动取得预期效果，行动期间每周设立了“清洁家国”、“神圣家园”、“绿色地带”、“文明新生代”和“清澈泉水”等主题活动。各地区积极开展绿化、清洁和美化工作，并每天进行信息宣传，旨在唤起全民的环保意识。

根据各地政府统计，超过240万人参与了此次生态行动，其中包括志愿者、社会人士、事业单位工作人员和企业家。期间，清理了数十万户庭院，收集了超过90万吨垃圾，种植了约250万株树木。还对2万多处社会设施进行了清理，对4600多处公共场所、公园和广场进行了美化。维修和更换了超过30万平方米的铺设材料（如瓷砖和鹅卵石），对5000多处历史文化遗迹和758处喷泉进行了维护。

行动期间，还清理了580多万平方米的河流、湖泊和其他水体周边区域，以及840多万米的渠网。为了完成这些工作，共动用了4万多台专用机械设备。随着水位下降和洪水风险降低，受洪水影响地区的各级政府也于今年6月初加入了全国环保行动，相关工作仍在继续进行。

根据总统令，哈萨克斯坦政府已启动2024-2029年全民生态文明发展规划的制定工作，旨在提高民众的环保意识和行为。该规划将于今年9月1日前完成，并将作为未来五年各地区制定区域环保计划的依据。哈萨克斯坦致力于建设一个更加清洁、美丽的家园，期待全民共同参与，共同守护我们赖以生存的环境。

【编译：阿遥】