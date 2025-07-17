全国教育机构9月1日起将实施“诚信公民”统一教育计划

据国家教育科学院（计划协调机构）介绍，哈萨克斯坦教育部于2025年5月26日发布的第123号令正式批准了该计划的新名称。其目标是培养诚信、勤劳、爱国的新一代公民。教育体系以民族价值观为基础，旨在加强学校、家长与社会之间的联系。

首次，私立学校也将被要求强制实施该计划。这一举措将确保全国范围内德育工作的统一标准，为所有学生创造平等的教育环境。

为统一所有学校的外观与内涵，将制定统一的视觉标准——品牌手册。学校内外环境将转变为体现民族教育价值观与文化的场所。

在实施德育工作时，特别注重各方的协同合作。学校的德育工作将与政府机构、执法部门、卫生部门及内政部门密切协作。

每月设定的主题将贯穿课堂教学与课外活动。例如，正义、勤劳、爱国主义等价值观将成为教育过程的核心。为此，学校将引入“道德15分钟”、以传统音乐为铃声、民族游戏等新形式。此外，还将特别关注学生在校外的生活实践体验。

此前实施的“统一教育”计划中，已成功推行六大项目，包括：“关怀”（生态与志愿服务）、“诚实劳动—青少年”（劳动教育与职业指导）、“智慧儿童”（支持IT与创新思维）、“灵感”（通过艺术与文化促进精神成长）、“思辨平台”（辩论与智力游戏）、“儿童图书馆”（提升阅读素养与书籍文化）。

此外，针对校园欺凌、违法行为及儿童安全威胁的预防项目将继续推进，包括“数字世界安全步伐”、“抵制欺凌！”和“安全社会”。

该计划是哈萨克斯坦在全国学校中构建统一德育环境的重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】