全球最适合移居国家排名：爱沙尼亚、新加坡、马来西亚位列前三

据德国之声报道，该指数从生活质量、安全、医疗服务可及性、经济机会和财务前景等24项指标出发，对全球192个国家和地区进行评估。

排名前十的国家和地区依次为爱沙尼亚、新加坡、马来西亚、葡萄牙、中国台湾、立陶宛、中国香港、圣基茨和尼维斯、捷克和马耳他。

部分欧洲主要国家排名相对靠后。其中，西班牙位列第21，英国第49，德国第50，法国第79。不过，该排名主要反映综合移居条件，并不代表各国实际接收或居住的国际移民数量。

根据联合国2024年数据，美国拥有全球数量最多的国际移民，约为5240万人。德国约1680万人，沙特阿拉伯1370万人，英国1180万人，法国920万人，西班牙890万人，加拿大880万人，阿联酋820万人。

Rumavi是一家专注于海外移居、投资和生活服务的机构，其2026年全球移居指数覆盖192个国家和地区。

此前，另一份由Remitly发布的《2026移民指数》对82个国家的生活成本、教育、医疗、安全、收入等34项指标进行评估。哈萨克斯坦在该榜单中位列第53，排名高于格鲁吉亚、多米尼加共和国、印度、秘鲁、哥伦比亚和菲律宾。