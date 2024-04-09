总统向全国人民及声援哈国的友好国家致谢

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫4月9日通过社交媒体，就此次春季融雪洪灾期间展现的坚韧与团结，向哈萨克斯坦国民致以感谢。总统同时对声援哈萨克斯坦的外国领导人表示了谢意。

托卡耶夫总统在Instagram上写道：

- 自从我们国家的多个地区遭遇自然灾害影响至今，有许多友好邻邦的领导人，向我发来了慰问电，在表达对哈萨克斯坦人民的支持与慰问的同时，强调愿随时向我们伸出援助之手。为此，我诚挚的向这些在哈萨克斯坦遭遇洪灾期间表达支援意愿的友好国家致以敬意和感谢。

托卡耶夫总统指出，根据其指示，由哈萨克斯坦政府总理领导的全国抗洪救灾指挥部正在系统性的开展一系列工作，尽可能的消除此次自然灾害给国民带来的影响和损失。

- 所有因灾害承受损失的人民，其全部损失都将得到政府提供的补偿。在我之前发表的致国民讲话中，我强调了任何一个人都不会被忽略。抗洪救灾的工作仍在持续开展当中。- 托卡耶夫总统写道。

国家元首还表示，在这个艰难的时刻，哈萨克斯坦人民再次展现出了惊人的毅力、坚韧和团结一心。

- 我以最诚挚的心，向全体哈萨克斯坦公民致以感谢。- 托卡耶夫写道。

【编译：木合塔尔·木拉提】