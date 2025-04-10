全国统一高考主要考试报名即将启动：考生最多可参加两次

考试时间定于5月16日至7月5日举行。考生最多可参加两次考试，并可凭借其中的最佳成绩参与国家奖学金的竞争。

报名可通过国家考试中心官网（http://app.testcenter.kz）或UTO.kz手机应用进行。考生可自主选择考试日期、时间及考点，但在两次考试中必须选择相同的专业课组合。

据国家考试中心介绍，主要考试的科目设置未做变更，包括3门必考科目和2门选考科目，总计120道题。其中，“哈萨克斯坦历史”20题，“阅读理解”10题，“数学素养”10题，两门专业课各40题。满分为140分，考试时长为4小时（240分钟）。针对有特殊教育需求的学生，将额外提供40分钟的考试时间。

为确保学术诚信，所有考生将获得个性化试卷。考试系统中将提供计算器、化学元素周期表及盐类溶解性表，同时也会提供这些材料的纸质版本以便使用。

考试结束后，考生可在30分钟内提交申诉。成绩将在申诉结果公布后，通过考生个人账户发布。

本年度最低录取分数线维持不变：报考法学类和教育学类方向专业须达到75分，医学类方向专业为70分，报考国立大学至少需65分，其余高校为50分。

为加强考场纪律，考试入场时将使用手持和框式金属探测仪，严禁携带手机、小抄等违禁物品，以防作弊行为的发生。

值得一提的是，哈萨克斯坦的全国统一高考在一年内进行4次，分别于1月、3月、5~7月和8月份进行。

申请自费上大学的考生可参加所有时间的考试，申请国家公费名额的考生需参加被称作全国统一高考主要考试的5~7月份的考试。

【编译：达娜】