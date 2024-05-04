抗洪救灾：全国已有1.6万户受灾家庭获得政府补偿

根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的直接指示，政府正在全力以赴确保这项工作的准确高效落实。

专门组建的政府工作组已经在阿特劳州、西哈州、库斯塔奈州、北哈州以及共和国其他受灾地区开展工作。

截至目前，累计已收到受灾群众提交的24 835份补偿申请。

统计显示，至2024年5月4日为止，已有16 168户受灾家庭收到了总计57亿坚戈的政府补偿金，用于补偿在洪水期间承受的财产损失。

此外，针对洪水期间养殖户的牲畜损失，政府另外提供了总计9.16亿坚戈的补偿。

目前受灾地区已有4556座被淹房屋经过了技术性检测，2845处设施正在接受相关评估。

已向正在开展翻修维护工作的530处房屋提供了总额6.96亿坚戈的政府拨款。

在阿克莫拉、库斯塔奈、卡拉干达和巴甫洛达尔，合计向53户房屋彻底无法修复的家庭赠送了全新的住房或公寓。

灾区受损建筑重建和居民财产补偿工作将继续开展并受到政府的严格监督。

根据哈萨克斯坦总统的指示，所有因此次洪水灾害而蒙受经济损失的公民都将获得相应的补偿款。

【编译：木合塔尔·木拉提】