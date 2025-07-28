全国语言培训费用大比拼：哪里最贵？哪里最划算？

掌握多种语言不只是锦上添花，更是迈向个人成长和职业发展的重要途径。无论目标是流利掌握哈萨克语，还是提升一门国际语言的能力，选择权始终掌握在自己手中。目前，全国语言培训市场的价格差异明显，不妨一起来看看，在哪些地区学语言最划算。

在阿拉木图和阿斯塔纳，课程价格处于全国最高水平。英语培训班的月费起价为3万坚戈，若选择一对一授课，每小时约需支付6千坚戈。在阿斯塔纳，哈萨克语课程的月均费用高达4.5万坚戈，显著高于其他地区；而在阿拉木图，平均支付3.25万坚戈即可参加哈萨克语课程。一对一教学方面，阿斯塔纳每小时收费6千坚戈，阿拉木图则便宜2千坚戈。

卡拉干达与杰兹卡兹甘的培训价格相近。在这两个城市，英语培训每月大约需2.5万坚戈。就全国平均水平来看，卡拉干达的课程费用偏高。一对一课程每小时价格在5千至6千坚戈之间。哈萨克语培训班课程每月约为2万坚戈，一对一课程的费用与英语课程持平。

在奇姆肯特，英语和哈萨克语课程的月费均为3万坚戈。在阿克套，英语课程价格为4万坚戈，而哈萨克语课程仅为其一半。这两个城市的一对一教学每小时在3千至5千坚戈之间。

库纳耶夫的课程价格起步为2.7万坚戈，最高可达3.6万坚戈，一对一课程每小时收费4千至5千坚戈。总体来看，阿克托别、阿特劳和科克舍套的语言中心收费处于中间水平。英语培训班课程每月需支付2.5万至3万坚戈，哈萨克语课程则在2万至2.5万坚戈之间。一对一英语课程价格为3千至6千坚戈，哈萨克语为4千至5千坚戈。值得注意的是，阿克托别的一对一课程价格居全国之首。

在巴甫洛达尔和塔勒德库尔干，课程价格略低。英语课程月费为2.5万至3万坚戈，哈萨克语为2万至2.5万坚戈。一对一英语课程每小时2千至3千坚戈，哈萨克语课程则为3千至5千坚戈。

库斯塔奈、克孜勒奥尔达和塔拉兹的语言课程价格相对亲民。英语课程平均每月为2万坚戈，哈萨克语约为2.5万坚戈。一对一教学每小时费用在2千至5千坚戈之间。在克孜勒奥尔达，英语课程价格略高；在库斯塔奈，哈萨克语课程价格更贵；塔拉兹则两者持中。

乌斯卡曼、塞梅和突厥斯坦的语言培训费用在全国属低水平。英语课程月费不超过2万坚戈，哈萨克语则在1.3万至1.8万坚戈之间。一对一英语教学每小时约为2千至3千坚戈，而哈萨克语则贵出1千坚戈左右。

全国最实惠的地区是乌拉尔和彼得罗巴甫尔。在彼得罗巴甫尔，英语课程月费为1.35万坚戈，哈萨克语为1.1万坚戈；乌拉尔的英语课程为1.95万坚戈，哈萨克语为1.4万坚戈。一对一课程方面，彼得罗巴甫尔每小时收费约4千坚戈，而乌拉尔的英语和哈萨克语课程仅需2千至2.5千坚戈，为全国最低水平。

【编译：阿遥】