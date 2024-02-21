全国共有98.4万儿童积极参与体育锻炼

根据这一标准，在大城市，每5.5万至16.5万人口应该配备一所青少年体育学校；在各州州府，每2万至5万人口应该有一所青少年体育学校；此外，每个县至少应该建设一所青少年体育学校。

最新统计数据显示，目前全国经常参与体育锻炼的儿童和青少年比例已经达到27.3%，约为98.4万人。

截至2023年，全国范围内已建设了510所青少年体育学校，在校学生人数超过4万名。与2022年相比，青少年体育学校的数量增加了23所，学生人数增加了1.3万人。就体育学校学生覆盖率而言，巴甫洛达尔州（20.7%）、杰特苏州（17.6%）和北哈州（18.4%）名列前茅。

旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫表示，过去青少年体育学校主要关注非奥林匹克运动项目的发展。然而，从今年开始，大多数地区开始注重奥林匹克运动项目的培养。国家应将体育学校的工作重心放在发展那些具有支柱作用和最有望获得奖牌的运动项目上。

【编译：阿遥】