群雄逐鹿：全球超级计算机新排位揭晓

全球超级计算机TOP10

超级计算机是一类具备极高运算速度、能够处理海量复杂数据的计算系统，广泛应用于天气预报、人工智能、医学研究等多个领域，是解决资源密集型问题的有力手段。

2025年6月，全球超级计算机500强榜单进行了最新更新。值得注意的是，该榜单始于1993年，每年发布两次，迄今已成为全球高性能计算领域的重要参考。

根据最新版TOP500榜单，当前全球排名前十的超级计算机分别是：

El Capitan – 美国 Frontier – 美国 Aurora – 美国 JUPITER Booster – 德国 Eagle – 美国 HPC6 – 意大利 Supercomputer Fugaku – 日本 Alps – 瑞士 LUMI – 芬兰 Leonardo – 意大利

全球超级计算力量分布图

从数量来看，美国和中国在超级计算机领域遥遥领先。美国目前拥有175台，中国则为47台，分列榜单前两位。德国位居第三。

日本拥有39台，韩国15台，分别位列第四和第七。法国以25台排名第五，意大利拥有17台紧随其后。加拿大和英国各有13台系统进入前十。巴西以9台设备排名第十。此外，挪威（9台）、俄罗斯（7台）、印度（6台）等国家也在高性能计算领域具有不俗实力。

总体而言，北美在全球超级计算格局中占据领先地位，欧洲和亚洲紧随其后。需指出的是，用于军事及保密任务的超级计算设备往往未计入该公开榜单。

超级计算市场加速扩容

据The Business Research Company于2025年初发布的研究数据，近年来全球超级计算机市场增长迅猛。预计该市场将从2024年的135.5亿美元增至2025年的157.5亿美元，年复合增长率（CAGR）达到16.2%。

这一增长得益于各国政府对科研投入的持续增加，以及其在国家安全、天气模拟、人工智能、机器学习等领域的广泛应用。预计到2029年，全球超级计算市场规模将达到321.1亿美元，年复合增长率进一步提升至19.5%。

哈萨克斯坦迈出战略一步：国家超级计算机中心启用

近日，哈萨克斯坦首台基于NVIDIA H200图形处理器架构的超级计算机在阿拉木图“哈萨克电信”数据中心完成安装。

据哈萨克电信董事长巴格达特·穆辛介绍，这台超级计算机配备了670万个CUDA核心，浮点运算性能达到1600拍次，并拥有数十太字节的GPU内存。

这套系统将全面向国家机关、国有企业及商业客户开放，并具备以下核心能力：

• 模拟技术灾害与风险，预防重大事故发生；

• 预测未来数年城市交通流量变化趋势；

• 帮助医生更快速、精准地进行诊断决策；

• 训练能理解哈萨克语言、文化与现实语境的大型语言模型；

• 推动本地AI产品落地，摆脱对海外服务器的依赖。

这台超级计算机于今年5月运抵哈萨克斯坦，峰值运算性能约为2百亿亿次浮点运算（2 ExaFLOPS）。

今日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专程前往Alemcloud国家超级计算机中心，并出席了超级计算机启用仪式。

仪式结束后，数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫接受了丝绸之路电视台的专访。

他表示，信息安全是国家当前最优先的发展方向之一，而拥有自主超级计算能力，是哈萨克斯坦通往数字主权的关键一步。

—今天启动的超级计算机，是中亚地区第一台、也是性能最强的超级计算设备，运算能力达到2百亿亿次（2 ExaFLOPS）。这意味着什么？简单来说，1 ExaFLOPS相当于每秒进行100亿亿次数学运算。我们的设备是它的两倍。打个比方，假如全球80亿人口每人每秒都在做运算，那么他们需要四天多时间才能完成的工作，我们的超级计算机只需一秒即可完成。-马迪耶夫指出。

【编译：阿遥】