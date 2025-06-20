19:19, 20 六月 2025 | GMT +5
全球竞争力排名日本列第35位 4年来首次上升
（哈萨克国际通讯社讯）共同网报道，瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）日前发布了2025年版“全球竞争力排行榜”，日本竞争力排名第35位，较去年上升3位，4年来首升。支撑竞争力的科学、健康与环境等基础设施评估有所提升。
2025年版涵盖了全球主要69个国家和地区，分“经济表现”、“政府效率”、“商业效率”和“基础设施”4个领域，对竞争力进行打分和统计，得出综合评估。
日本的“基础设施”列第19位，促进经济整体竞争力提升的“政府效率”列第38位，均较上年提升了4位。另一方面，显示经济实力的“经济表现”（第23位）较上年下滑2位。带动企业技术革新与收益的“商业效率”（第51位）则与上年持平，排名依然靠后。
全球排名第一的是上年第二的瑞士，时隔3年重回榜首。第二位是上年居榜首的新加坡。第三和第六分别是香港和台湾，均较上年上升2位。亚洲共有3个国家和地区跻身前十。
日本曾自1989年起连续4年位居榜首，但之后长期呈下滑势头。2025年虽然展现出竞争力复苏的兆头，但依然落后于中国大陆（第16位）、韩国（第27位）等亚洲国家。未来要维持上升势头，关键在于能否持续实施提高生产率的措施等。