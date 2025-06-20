全球竞争力排名日本列第35位 4年来首次上升

2025年版涵盖了全球主要69个国家和地区，分“经济表现”、“政府效率”、“商业效率”和“基础设施”4个领域，对竞争力进行打分和统计，得出综合评估。

日本的“基础设施”列第19位，促进经济整体竞争力提升的“政府效率”列第38位，均较上年提升了4位。另一方面，显示经济实力的“经济表现”（第23位）较上年下滑2位。带动企业技术革新与收益的“商业效率”（第51位）则与上年持平，排名依然靠后。

全球排名第一的是上年第二的瑞士，时隔3年重回榜首。第二位是上年居榜首的新加坡。第三和第六分别是香港和台湾，均较上年上升2位。亚洲共有3个国家和地区跻身前十。

日本曾自1989年起连续4年位居榜首，但之后长期呈下滑势头。2025年虽然展现出竞争力复苏的兆头，但依然落后于中国大陆（第16位）、韩国（第27位）等亚洲国家。未来要维持上升势头，关键在于能否持续实施提高生产率的措施等。