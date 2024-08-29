07:21, 29 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦全面加强防疫措施 应对全球传染病威胁
（哈萨克国际通讯社讯）卫生部流行病学控制委员会在回复哈通社置评请求时表示，鉴于全球范围内危险疾病的传播，哈萨克斯坦已加强了国内各设施的防疫措施。委员会指出，为防止传染病在境内扩散，国家正在积极开展预防和防疫工作。
-为了防止传染病在哈萨克斯坦境内传播，我们正在进行多项预防和防疫措施。所有卫生检疫点，包括机场和各类过境站，都加强了检查力度。我们特别关注来自猴痘疫情国家的入境人员。为防止感染扩散，卫生部呼吁计划前往猴痘流行国家的公民采取预防措施。-委员会表示。
据悉，根据哈萨克斯坦首席国家卫生医师于2024年8月16日签发的《关于2024-2025年度流感、急性呼吸道病毒感染（ARVI）和新冠病毒感染（COVID-19）卫生预防和卫生防疫措施的决议》，国内医疗机构已经恢复了口罩佩戴规定。
委员会进一步指出，自2009年以来，哈萨克斯坦未发生人感染禽流感的病例。边境卫生检疫点全天24小时对入境人员进行体温检测，确保第一时间发现潜在感染者。
委员会强调，目前哈萨克斯坦未发现猴痘病例，卫生部已经采取了相关措施，防止猴痘传入国境内。
-我们拥有足够数量的专家来应对这一疾病。为防止疾病传播，我们正在密切监测医疗机构、实验室和其他动员部门的准备情况。-委员会补充道。
【编译：阿遥】