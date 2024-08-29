哈萨克斯坦全面加强防疫措施 应对全球传染病威胁

-为了防止传染病在哈萨克斯坦境内传播，我们正在进行多项预防和防疫措施。所有卫生检疫点，包括机场和各类过境站，都加强了检查力度。我们特别关注来自猴痘疫情国家的入境人员。为防止感染扩散，卫生部呼吁计划前往猴痘流行国家的公民采取预防措施。-委员会表示。