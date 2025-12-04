阿特劳州基础设施全面升级 居民生活服务覆盖率达99.9%

电力：

- 完成302公里电网改造

- 新建32兆瓦“Nursaya-Samal”变电站

- 安装30套自动重合闸装置

天然气：阿特劳市右岸地区120,000立方米/小时供气站及46公里主干管网即将竣工在即。

交通领域同样成效显著。今年累计修缮道路247.9公里，道路良好率从78%提升至83%。在“开放天空”政策支持下，阿特劳已新开通6条国际航线，未来两年内将增至10条。希瓦兹·多斯帕诺娃国际机场现代化改造项目吸引5000万美元投资，计划2026年完成。此外，阿特劳市火车站及9个区级火车站正在同步升级。

旅游业成为新增长点。上半年接待游客超过8.3万人次，同比增长19%；行业固定资产投资翻倍，达到320亿坚戈。州政府重点打造中世纪古城萨赖奇克和基加奇河莲花谷两大核心景区，已正式启动将萨赖奇克建成地区历史旅游中心的五年规划。

沙普克诺夫州长表示，基础设施、能源、交通、旅游等领域的系统性投入，正为阿特劳州经济社会高质量发展提供强劲支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】