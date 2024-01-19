托卡耶夫：全面深化政治经济体制改革是哈萨克斯坦走向成功的必由之路

据总统府新闻局消息，当晚的圆桌会议吸引了30多家国际跨国企业的高层人士与会。

在会上，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向在座的意大利商界领袖们详细的介绍了哈萨克斯坦的投资优势和营商环境。总统表示，虽然国际地缘政治形势纷繁复杂，但哈萨克斯坦始终保持着中亚地区最大、最稳定的经济体的地位，国民经济发展成绩显著。

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- 去年哈萨克斯坦的GDP增速达到了5.1%，这相比国际经济增速的预期要高出了两倍（世界银行预期为2.6%，联合国预期为2.7%）。我们的中期战略目标，是至2029年将国家经济规模翻一番，这需要确保GDP的增速保持在6~7%的区间。而要实现这一任务，就需要持续推动大范围、深度的政治体制改革。在开展政治改革的同时，我们还在不断地强化市场和具有竞争力的经济。我相信，这是走向成功的必由之路。我在这里可以负责任的向各位指出，在哈萨克斯坦，近期将启动一系列能够促进经济公开、可信和高度发展的重要的根本性改革。目标，是将哈萨克斯坦的标准、规范和经济活动经验提升到经济合作发展组织所要求的水平。我们正在努力地将哈萨克斯坦的投资环境提高到国际的最高标准。- 国家元首说到。

托卡耶夫总统还向与会的意大利企业界人士介绍了哈萨克斯坦为吸引更多的外国直接投资而采取的一些试点项目和立法措施。

- 为了给投资者们提供一个合适、良好的营商环境，我们大幅度的削减了一系列针对经济从业者的行政障碍。不久前，我们组建了引资理事会，其成员非常多元化。这个理事会将通过各种及时的决议，以及有效的国家支持措施，为投资项目的顺利落实保驾护航。- 托卡耶夫总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫认为，哈萨克斯坦与意大利之间最重要的经济合作方向是能源领域。

- 哈萨克斯坦生产的原油超过80%被出口给欧洲，并且占到了欧盟所需石油量的10%。我想要向意大利这个哈萨克斯坦长久以来值得信赖的能源合作伙伴表示感谢。我国一向高度评价意大利埃尼（ENI）公司为哈萨克斯坦的经济发展所做出的杰出贡献。当下，哈萨克斯坦在石油和天然气勘探方面仍拥有巨大的市场机遇，并正在积极的引进国际最先进的经验和技术。因此，我呼吁意大利企业积极的参与到石油天然气领域的合作项目当中。- 托卡耶夫说。

谈及在新能源领域的合作前景，托卡耶夫总统强调指出，作为最早的一批批准巴黎气候协定的国家，哈萨克斯坦已经制定了至2060年实现碳中和的目标。

- 我国的可再生能源潜力估计为 1 万亿千瓦时。这已经吸引了诸如法国道达尔、沙特阿拉伯ACWA Power、阿联酋马斯达尔、德国和瑞典的斯维温德能源集团等全球主要公司的关注。这些企业有兴趣参与实施容量为43吉瓦的可再生能源生产项目。就我所知，意大利三分之一的电力能源来自于“绿色能源”项目。考虑到这一点，意大利能源企业完全可以加入到上述项目的开发当中。凡是能够推动这一领域发展的合作，无论是生产、技术转移还是经验交流，我们都非常欢迎。- 托卡耶夫说。

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国家元首呼吁意大利企业考虑到技术革新的未来前景，以及当下重要原材料生产和加工领域全球性需求的增长，积极的加入到这一方向上的合作中来。

- 根据世界银行的评估，哈萨克斯坦仍拥有5000多处尚未得到有效勘探的矿床，其总价值超过46万亿美元。在欧盟国家经济最需要的34种重要原材料当中，有19种是哈萨克斯坦当前就可以生产的。如果能够获得必要的投资，还可开采钴、钨、锂等9种矿物。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦与意大利开展合作的另一个重要领域是物流交通行业。当前，哈萨克斯坦为了实现成为区域运输枢纽的战略目标，正在大力推动跨里海国际运输走廊的发展建设。

- 中间走廊将能够很好的成为“一带一路”倡议的补充。我们计划，将该项目与欧盟的跨欧洲运输网络和“全球门户”战略相互对接。同时，哈萨克斯坦支持七国集团关于全球基础设施和投资伙伴关系（PGII）的倡议。过去15年，哈萨克斯坦在交通基础设施方面投资超过350亿美元。未来三年计划建设铁路里程1300公里以上。这将大幅增加中国、南亚和欧洲方向的货物运输。因此，我们邀请意大利投资者积极参与我们港口的开发、货船的联合生产以及物流中心的建设。哈萨克斯坦和意大利之间的关系借助13条往来两国之间的、途径哈萨克斯坦的国际航线，以及阿拉木图和米兰之间建立的直航航线，正在变得更加牢固。我们高度支持阿斯塔纳和罗马以及阿斯塔纳和米兰之间的直航航线的建立计划。这些航线的建立，将进一步的推动两国经贸合作和民间交流，促进旅游领域的正向发展。- 总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，农业领域的合作投资项目的有效落实，是哈意两国之间富有前景的合作方向。

- 哈萨克斯坦70%的领土适宜发展农业，并且一直被视为中亚粮仓。在小麦和面粉生产方面，哈萨克斯坦是全球前十位的国家，我们生产的农产品出口全球80多国。在国际粮食紧缺的当下，哈萨克斯坦计划将农业生产的规模提升三倍，将出口量提升两倍。哈萨克斯坦有兴趣与意大利合作伙伴在谷物和油料作物种植以及面食、肉类和乳制品生产领域发展合作。- 总统说。

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国家元首还向圆桌会议与会者介绍了哈萨克斯坦生物技术和制药领域的投资机会，并呼吁意大利大型企业投资哈萨克斯坦的本地项目。

此外，托卡耶夫还就IT领域的发展以及阿斯塔纳国际金融中心的优势等进行了介绍。

国家元首在讲话最后表示，哈萨克斯坦愿为潜在投资者提供全方位支持，并邀请所有的会议与会者参加下一届“阿斯塔纳”国际论坛。

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在当天的圆桌会议上，意大利共和国部长会议副主席兼外交与国际合作部长安东尼奥·塔贾尼、CDP 集团首席执行官达里奥·斯坎纳皮科、意大利工业联合会国际化副总裁芭芭拉·贾科梅洛、CONFAPI公司总裁克里斯蒂安·卡米萨 、莱昂纳多集团总裁斯特凡诺·庞泰科尔沃、芬坎蒂尼公司首席执行官皮尔罗伯托·福尔吉耶罗、PetrolValves公司首席执行官桑德罗·马尔科里、意大利飞奥集团首席执行官保罗·纳尔迪等就意大利与哈萨克斯坦之间各领域合作发展的前景问题发表了观点和看法。

【编译：木合塔尔·木拉提】