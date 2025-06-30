全民健身热潮持续升温 参加体育锻炼人数突破全国人口40%

这一积极趋势表明，公民对健康生活方式的兴趣愈发浓厚，社会对高质量体育基础设施和可负担体育服务的需求日益凸显。

这一势头的形成，在很大程度上得益于国家对大众体育和专业体育发展的系统性支持。仅自2021年以来，国家在体育领域的投资额就增长了一倍以上，2024年年底达到3150亿坚戈。这些资金主要用于在全国范围内新建和改造升级体育设施，扶持体育社团与俱乐部，组织大众体育赛事，并培养具备专业素养的体育人才。

综合施策与精准发力，为哈萨克斯坦构建开放、普惠、以人为本的体育生态体系奠定了坚实基础。目前，我国在发展竞技体育后备力量和促进全民健康生活方式方面，已为各类人群创造了公平平等机会。这不仅是一个积极的发展势头，更是关乎国家未来的重要战略节点。

【编译：阿遥】