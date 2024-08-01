全民教育基金扩大援助范围 资金直接汇入家长账户

据她介绍，今年，全民教育基金会将覆盖超过50万名儿童，包括来自领取针对性社会援助家庭的学童、人均收入低于最低生活保障线的家庭儿童、孤儿以及遭遇突发事件的家庭儿童。

沃斯潘诺娃表示，教育部已采取一系列措施来完善援助机制，其中包括将资金直接汇入家长的银行账户。这一举措旨在让家长和孩子能够自主选择所需的服装和学习用品，避免收到劣质商品。目前，为每名学生提供的最低服装和学习用品购买金额已提高至不低于最低生活保障标准，即43407坚戈。

她还指出，过去三年中，物质援助金额增长了2.5倍，从17000坚戈增加到43500坚戈。这一增长表明了政府对社会弱势儿童学习条件改善的持续关注与支持力度的不断加大。

目前，各地区已开始向家长银行账户划拨用于购买学习用品和必需品的专项资金。截至目前，已有超过77800名儿童的家长收到了总额超过34亿坚戈的款项。这一措施将有效改善弱势儿童的学习条件，助力他们获得更加平等的教育机会。

【编译：阿遥】