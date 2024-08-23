喀山全球青年峰会倡导弘扬传统价值观

8月22日，在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首都喀山市召开了全球青年峰会。来自伊斯兰合作组织成员国的50多名代表齐聚一堂，其中也包括了哈萨克斯坦的代表。

此次峰会的主题为：“数字化以及青年政治的现代化机制”。

在峰会框架下，还将举行人工智能和虚拟现实、年轻人数字化趋势等方向的会议。

在峰会上，与会各方重点讨论了全球化背景下对传统价值观的保存、延续和弘扬的问题。

哈萨克斯坦文化和信息部青年及家庭事务委员会副主席比尔詹·阿利姆詹诺夫在会上介绍了哈萨克斯坦在该议题范围内开展的工作。

- 作为延续草原民主政治传统的重要方式，哈萨克斯坦总统从2022年开始，每年组织举办国家库鲁尔泰大会。库鲁尔泰大会的参会成员来自社会的各个阶层，其讨论的议题中，凝聚青年的团结所需开展的变革，在当下这个充满挑战的时代具有非常重要的意义。- 他说。

峰会通过了一项旨在支持伊斯兰世界和发展伊斯兰合作组织国家青年政策的决议，并签署了一项联合行动计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】