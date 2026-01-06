中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:43, 06 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦跻身全球前50大经济体 年均增速5.6%

    哈萨克国际通讯社讯）根据对全球50大经济体国内生产总值（GDP）规模及2000年至2025年期间年均实际GDP增长率的综合分析，哈萨克斯坦已正式跻身全球前50大经济体之列，成为中亚地区唯一入榜的国家。

    哈萨克斯坦跻身全球前50大经济体 年均增速5.6%
    Фото: Visual Capitalist

    与此同时，在年均实际GDP增速方面，哈萨克斯坦同样表现突出，成功进入全球增速最快的前五个国家行列。

    Visual Capitalist网站1月5日援引国际货币基金组织最新数据，美国以约30.6万亿美元的经济总量继续位居全球首位，并预计在未来数年内仍将保持其全球最大经济体地位。

    全球经济体量排名前五的国家还包括中国、德国、日本和印度。

    尽管美国在经济总量方面占据明显优势，但在经济增速和发展动能方面，包括哈萨克斯坦在内的多个国家已明显快于美国。数据显示，在过去25年间，美国的年均实际GDP增长率为2.1%，而中国自2000年以来的年均实际GDP增长率则达到8%。

    统计结果显示，在2000年至2025年这一周期内，哈萨克斯坦凭借5.6%的年均实际GDP增长率，与中国、印度、越南和孟加拉国一道，跻身全球年均经济增速最快的前五个国家之列。

    值得一提的是，据TEMPO.CO报道，2025年度《世界幸福报告》显示，哈萨克斯坦首次跻身亚洲最幸福国家前三。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读