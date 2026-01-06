哈萨克斯坦跻身全球前50大经济体 年均增速5.6%

与此同时，在年均实际GDP增速方面，哈萨克斯坦同样表现突出，成功进入全球增速最快的前五个国家行列。

据Visual Capitalist网站1月5日援引国际货币基金组织最新数据，美国以约30.6万亿美元的经济总量继续位居全球首位，并预计在未来数年内仍将保持其全球最大经济体地位。

全球经济体量排名前五的国家还包括中国、德国、日本和印度。

尽管美国在经济总量方面占据明显优势，但在经济增速和发展动能方面，包括哈萨克斯坦在内的多个国家已明显快于美国。数据显示，在过去25年间，美国的年均实际GDP增长率为2.1%，而中国自2000年以来的年均实际GDP增长率则达到8%。

统计结果显示，在2000年至2025年这一周期内，哈萨克斯坦凭借5.6%的年均实际GDP增长率，与中国、印度、越南和孟加拉国一道，跻身全球年均经济增速最快的前五个国家之列。

值得一提的是，据TEMPO.CO报道，2025年度《世界幸福报告》显示，哈萨克斯坦首次跻身亚洲最幸福国家前三。

【编译：阿遥】