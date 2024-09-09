全哈平均房价较去年同期上涨了1%

此外，其他多个城市房价均有不同降幅，卡拉干达（-0.6%，降至每平方米36.95万坚戈）、塔拉兹（-0.7%，降至29.6万坚戈）、阿克托别（-0.5%，降至29.2万坚戈）、塞梅（-0.3%，降至35.06万坚戈）、突厥斯坦（-0.2%，降至31.2万坚戈）、克孜勒奥尔达（-0.1%，降至23.3万坚戈）。

房价涨幅最大的地区依次是：乌拉尔（+1.3%，达到每平米31.88 坚戈）、奇姆肯特（+1%，41.63万坚戈）、阿斯塔纳（+0.8%，48.03万坚戈）。其他城市的变化不大：在 0-0.7% 之间。

消息称，现在是二手房市场是买家的时代。他们选择最适合自己的方案，而卖方往往不得不根据买家的要求进行调整。许多卖家准备在今年秋天填补此前推迟的需求。因此，秋季价格可能会上涨，但不会因为竞争激烈而出现抢购的情况。在全球范围内，哈萨克斯坦没有真正的有效需求。专家认为，基本因素——人口收入、抵押贷款的负担能力——表明房地产市场在不久的将来不会有稳定的增长。

与去年相比，全哈平均房价上涨了1%。阿克套（+9%）、彼得罗巴甫洛夫斯克（+6.6%）、阿克托贝（+3.4%）、乌拉尔斯克（+2.9%）的住房价格显著上涨。

另一方面是住宅租赁价格的上涨。8月，租金价格上涨了8%。专家预测，由于季节性需求，租金还会进一步上涨。科克舍套（+16%）、科斯塔奈（+14%）、彼得罗巴甫洛夫斯克（+13%）、巴甫洛达尔（+11%）、奇姆肯特、阿克托贝、卡拉干达（各+10%）这几个城市房租价格涨幅最大。同时，乌拉尔斯克和科纳耶夫的房租略有下降。

阿斯塔纳一居室公寓的月租金从18万坚戈涨至20万坚戈，两居室公寓的月租金从25万坚戈涨至28万坚戈。阿拉木图一居室公寓的价格从20万坚戈涨至23万坚戈，两居室公寓从30万坚戈涨至35万坚戈，三居室公寓从40万坚戈涨至45万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】