全球加速去美元化：特朗普政策冲击美元霸权

他威胁称，将对试图放弃美元并以其他货币进行结算的国家征收“100%的关税”。2024年11月30日，特朗普在其社交媒体账户上发表了这一警告。

然而，时间证明，全球去美元化趋势反而加速。《金融时报》分析显示，在特朗普执政期间，美元在全球贸易、联盟及金融机构中的主导地位似乎接近尾声。

经济学家通常以美国在全球GDP中的占比、美国金融市场的规模及流动性等结构性因素，论证美元作为国际储备货币的地位。然而，这种分析忽视了全球市场其他参与者——即绝大多数国家的利益。正如“众人拾柴火焰高”的原则在金融领域同样适用，多数国家的集体行动足以影响主导者。

《金融时报》指出，特朗普第二任期清晰揭示了传统“数字分析”的局限性和错误性。该报回顾道：“二战结束前，美元与其他主要货币，特别是英镑，展开激烈竞争，常常处于劣势。美元偶尔压制英镑，但如大萧条等不可抗力事件严重阻碍了其扩张。二战后，美国成为唯一超级大国，自1945年起，美元开启了对全球的绝对主导。”

为巩固美元垄断地位，布雷顿森林体系、国际货币基金组织、世界银行等机构相继建立。尤其是“马歇尔计划”对美元成为全球唯一储备货币贡献巨大。二战后经济崩溃的欧洲国家同意取消对美元印刷量与美国黄金储备挂钩的限制，并接受无黄金背书的美元。随后，数十亿美元涌入欧洲重建。根据马歇尔计划，从1948年4月至1951年12月，总计约130亿美元被分配，主要流向英国（28亿）、法国（25亿）、意大利（13亿）、西德（13亿）和荷兰（10亿）。

欧洲对美元的普遍接受使国际支付迅速恢复，曾经敌对的欧洲国家经济通过美元重新融入全球统一秩序。然而，布雷顿森林体系实际上于1971年崩溃，其他货币不再与美元挂钩，各国逐渐转向使用本国货币结算。

尽管如此，凭借经济实力和超级大国地位，美国继续维持全球领导地位，美元则成为首要国际储备货币。《金融时报》写道：“自上世纪70年代以来，半个世纪里，美元的全球主导地位依赖于简单算法：美国在全球GDP中的巨大份额、金融交易中的庞大占比，以及既定的地缘政治关系。然而，这三大支柱，尤其是后两者，出乎意料地脆弱。特朗普在短短数月内的破坏性举措暴露了它们的弱点。”

多位美国分析人士认为，特朗普政府正在破坏与政治、经济伙伴的长期合作关系，从而威胁美元在国际金融领域的霸权。例如，自4月3日起，特朗普对包括184个盟友国家和欧盟的出口产品实施高关税，实质上向盟友宣战，导致这些国家的金融经济数据开始下滑。

《金融时报》指出，美国经济虽仍领先发达国家，但其全球经济份额近几十年来持续下降。中国经济已接近超越美国，表面上是“第二大经济体”，但在多项稳定增长的参数上已超过美国。美国经济是美元力量的主要支柱，若其动摇，美元将失去活力。

其他支柱如何？美国在全球出口中的份额下降了1.5倍，从20世纪50年代的18%跌至如今的11%。《金融时报》警告，若特朗普继续当前的贸易政策，不完全取消关税，未来四年美国出口的全球份额将进一步萎缩。因为被特朗普限制出口的近200个国家，尤其是欧盟、英国、加拿大、中国等，已大幅减少对美国商品的采购，消费者正转向替代品。

特朗普尚未放弃关税政策。今年5月12日，在日内瓦谈判中，美国和中国同意在90天内将美国商品关税降至10%，中国商品关税降至30%。但不久后，双方互相指责对方违约。6月10日，伦敦新一轮谈判达成协议，维持中国对美出口商品30%关税，美国对中国进口商品10%关税，协议至2025年8月中旬到期。若协议得以遵守，双方同意延长期限，但30%的关税仍属高水平。

《金融时报》认为，若美国不调整当前政策，数百个疏远美国国家将彻底转向去美元化，加速货币金融多元化进程，进一步推动近年已获动能的去美元化浪潮。分析人士指出，特朗普执政下，美国模糊的金融财政前景对美元储备地位构成负面影响。

根据美国国会预算办公室数据，美国公共债务占GDP比重将从2024年的99%增至2034年的116%、2044年的139%，至2054年达166%。若特朗普2028年赢得第三任期，这一负面趋势将加剧。目前，媒体关注特朗普健康状况恶化，称五角大楼因其“难以阅读文件”而为他制作机密信息视频。

此外，去年选举后，美国社会非但未团结，反而分裂加剧，洛杉矶等地民众抗议便是例证。政治极化导致外国投资者对美国项目和经济投资犹豫不决。

白宫，特别是特朗普，与美联储及美国央行（在支持美元中扮演关键角色）的冲突，也降低美元吸引力。这些机构独立于行政命令，但特朗普团队试图将其变为顺从工具。一些国家已开始撤回储存在美国的黄金。

分析人士警告，若美国与盟友尤其是欧盟关系持续恶化，整个欧洲及发达国家可能放弃以美元作为主要储备货币，这将成为对特朗普的制裁。

【编译：木合塔尔·木拉提】