全球航空需求持续上升 哈萨克斯坦国际航班稳步增长

哈萨克斯坦的航空市场也呈现积极态势——飞往亚洲和中东等方向的国际航班数量正在增加。其中，亚太地区成为主要增长动力，航班量增幅超过7%，这主要得益于来自中国和日本的活跃客流。

根据IATA的数据，国际航班贡献了全球客运量增长的约90%。飞机平均载客率达到83.4%，运输能力（运力）增长3.7%。

IATA总干事威利·沃尔什指出，尽管供应链仍面临挑战，航空公司正信心十足地迎接假日旅行季。根据11月的航班时刻表，预计运力还将再增加3%。

航空货运量也已连续第七个月保持增长。非洲地区增速最快（+14.7%），亚洲市场同样活跃，这一趋势也体现在经哈萨克斯坦的过境货运流量中。

专家认为，哈萨克斯坦通过发展航空枢纽模式、提升欧亚间过境能力，将从区域航空业的复苏中受益。

据报道，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与塞尔维亚首都贝尔格莱德之间的直航航线已于近日正式开通。

【编译：阿遥】