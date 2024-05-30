哈萨克斯坦呼吁建立全球初级卫生保健国家联盟

卫生部长出席了大会框架下，由世卫组织总干事谭德塞主持的《经济方面和资助落实“确保全民健康、促进全民福祉”的理念：实现全民健康覆盖的果断新途径》圆桌会议并发表了讲话。

阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在讲话中强调了在国家医疗保健系统中强化对初级医疗保障的重视程度的重要性。哈萨克斯坦卫生部长指出，通过对初级卫生医疗保障的有效实施，将增加所有人群在正常情况和紧急情况下获得基本卫生服务的机会。

与此同时，卫生部长呼吁世卫组织的全体成员国，积极加入2023年10月阿斯塔纳全球初级卫生保健大会期间，哈萨克斯坦总统提出的旨在加强各自初级卫生保健系统，走向全民健康覆盖的全球联盟。

- 考虑到现代挑战和全球趋势，努力确保联合国千年发展目标和实现可持续发展目标，哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫提出建立初级保健全球国家联盟的倡议，并邀请各国加入联盟。对此，我们邀请感兴趣的国家支持哈萨克斯坦的倡议，加入全球初级卫生保健国家联盟。- 阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃说。

哈萨克斯坦卫生部部长强调指出，该全球联盟的活动将侧重于初级卫生保健运作机制的实际实施，这将有助于发展联盟成员国的初级卫生保健能力。

该联盟将作为一个国际联盟和平台，在世卫组织的支持下，确保伙伴国家之间持续互动、交流知识、推广最佳实践和发展思想。

【编译：木合塔尔·木拉提】