全球极端天气加剧：洪水与干旱带来双重挑战

毁灭性洪水：预警系统面临极限

在亚洲季风区，异常强烈的降雨引发连锁灾难。印度和巴基斯坦的基础设施在洪水冲击下瘫痪。7月21日，中国南方地区遭遇暴雨袭击，引发山洪和滑坡预警。此前一天，台风“韦帕”刚侵袭香港。

更具警示意义的是尼泊尔拉苏瓦地区7月7日发生的冰湖溃决灾害，其源头可追溯至中国西藏的冰川异常融化。国际山地发展中心的监测显示，这类原本每5-10年才发生一次的冰川灾害，在2025年仅前7个月就出现5起，印证了气候变暖对高海拔地区的加速影响。

大西洋彼岸的美国同样未能幸免。得克萨斯州丘陵地带在7月4日遭遇千年一遇的短时强降雨，瓜达卢佩河水位在45分钟内暴涨8米，夺走百余条生命，其中包括20多名夏令营的儿童。美国国家气象局虽提前发布预警，但凌晨时分的突发洪水仍暴露出应急系统的致命缺陷——当灾害发生在人们熟睡的深夜，再精确的预报也难以及时触达。

世界气象组织水文学司司长乌伦布鲁克指出，这些看似分散的灾害背后存在共同驱动因素。他说：“气温每升高1摄氏度，大气中水蒸气含量就会增加约7%，这加剧了极端降雨事件的风险。同时，气候变暖加速冰川融化，导致冰川洪水灾害频发。”

干旱：沉默的灾难持续蔓延

与洪水的暴烈形成鲜明对比，干旱正以缓慢而持久的方式重塑大陆生态。联合国《2023-2025全球干旱热点报告》描绘了一幅令人忧心的图景：非洲南部超过6800万人陷入粮食危机，赞比亚卡里巴水电站因水位骤降仅维持7%的发电能力，导致全国每日停电长达21小时；地中海沿岸的西班牙橄榄油产量腰斩，价格翻倍冲击全球市场；巴拿马运河因水位下降被迫削减三分之一通航量，引发国际物流链震荡。

更深远的影响出现在亚马逊流域，历史性干旱导致河流生态系统崩溃，粉红海豚大规模死亡，科学家警告这片“地球之肺”可能从碳汇逆转为碳源。

科技与协作的迫切需求

面对复合型灾害，国际社会正在构建新的防御体系。占洪水事件85%的山洪死亡率最高，其特点是突发性强、水位暴涨，留给应急响应的时间窗口极短。通过覆盖70多国的洪水预报框架，世界气象组织整合卫星降水数据与高分辨率天气模型，支持成员国提前数小时识别山洪风险。目前正推动“全球山洪预警系统”转型为成员国主导的可持续机制，并建立专业人才认证体系，促进预报机构与灾害管理部门的实时协作。

世界气象组织作为国际抗旱联盟重要成员，长期倡导从被动应对转向前瞻性抗旱政策，与全球水伙伴关系共同运营“综合干旱管理计划”以支持政策制定，并通过“全民早期预警”倡议强化干旱监测预警能力。