哈萨克斯坦加入全球碳价倡议：为清洁技术创新贡献力量

消息称，哈萨克斯坦成为该倡议第13个合作伙伴。此前，法国于今年4月初加入了全球碳价倡议，其他合作伙伴包括加拿大、智利、丹麦、欧盟、德国、新西兰、挪威、韩国、瑞典、英国和科特迪瓦。

全球碳价倡议是由加拿大在2021年第26届联合国气候变化大会上倡议发起的一项倡议，旨在将经济目标与减排目标相结合，促进清洁技术创新和投资。该倡议为合作伙伴提供了一个平台，可以就碳定价政策进行全球合作和经验交流。

生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫表示，哈萨克斯坦致力于通过本国排放交易系统减少温室气体排放和推广清洁技术。加入全球碳定价倡议，哈萨克斯坦将努力加强排放交易系统，以实现既定的脱碳目标，为后代创造可持续发展的环境。

-随着越来越多国家采用碳价机制，其有效性会得到增强，因为更广泛的覆盖范围意味着找到清洁解决方案的机会更多。我们很高兴看到越来越多的新合作伙伴加入该倡议，帮助我们实现目标，即到2030年将全球60%的温室气体排放纳入碳定价体系。-全球碳价倡议咨询委员会主席凯瑟琳·斯图尔特表示。

【编译：阿遥】