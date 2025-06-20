全球视野下的自闭症：诊断进步与未解之谜

自闭症诊断频率为何显著上升？全球统计数据呈现怎样的趋势？自闭症的成因是什么？能否治愈？带着这些问题，哈萨克国际通讯社（Kazinform）专访了医学科学博士、国际卫生领域专家、哈萨克斯坦预防医学科学院院长阿尔马兹·沙尔曼，深入探讨自闭症的现状与未来。

哈通社：阿尔马兹·托列格尔迪耶维奇，自闭症近年来频频被提及。这是一种短暂的现象，还是确实在全球范围内呈上升趋势？

阿尔马兹·沙尔曼：自闭症不仅是哈萨克斯坦，也是全球范围内一个极为重要的医疗和社会问题。三十年前，大多数人对这一诊断知之甚少，而如今，各国都不得不制定针对自闭症儿童和成人的相关政策。这是一个全球性的现象。

哈通社：根据国际数据，自闭症在不同国家的发生率差异很大，原因是什么？

阿尔马兹·沙尔曼：确实，差异非常显著。例如，在新加坡、韩国和日本，大约每69名儿童中就有一人被诊断为自闭症；澳大利亚为每86名儿童一人，美国为每95名儿童一人。在北美和欧洲国家，数据同样较高：加拿大为每93名儿童一人，法国为每144名儿童一人。而在中国和印度，这一比例大约为每140至157名儿童一人。

哈通社：数据呈现出快速增长的趋势……

阿尔马兹·沙尔曼：过去三十年的数据变化令人震惊：自闭症诊断数量增长了数倍。以美国为例，2000年时每150名儿童中有一人被诊断为自闭症，而到2025年，这一数字已上升至每31名儿童一人。英国、加拿大、澳大利亚等发达国家也呈现类似趋势。

不过，专家认为，这并不意味着自闭症儿童数量真正激增。主要原因是诊断方法的改进。如今，诊断标准更加宽泛，家长和医生的知识水平提高，针对幼儿的筛查项目也已普及。这些因素使得过去可能被忽视的自闭症如今能够被早期发现。

哈通社：自闭症通常在哪些人群中更容易被诊断？

阿尔马兹·沙尔曼：根据统计，男童被诊断为自闭症的概率是女童的四倍。最常见的诊断年龄为2至7岁。成年人的诊断相对较少，这主要与社会中的刻板印象和专业人员短缺有关。也就是说，童年时期未接受医疗帮助的人，成年后可能完全未被诊断。

Фото: А. Шарманның жеке мұрағатынан

哈通社：关于自闭症成因，科学界的认识达到了什么水平？

阿尔马兹·沙尔曼：科学界正在全面研究这一问题。遗传因素已被确认发挥主要作用，目前已发现与自闭症相关的230多个基因。但这些基因如何运作、在何种条件下被激活，仍需进一步研究。遗传因素可能与环境因素（如饮食、空气、毒素）相互作用，影响神经发育和行为。

哈通社：公众中普遍存在一种观点，认为疫苗可能导致自闭症。这种说法可信吗？

阿尔马兹·沙尔曼：这是公众中流传甚广的错误观念，起源于25年前一位英国学者的虚假声明。尽管他后来撤回了相关文章，但这一观点已在社会中广泛传播。迄今为止，科学界未发现疫苗与自闭症之间的任何关联。这是国际科学界公认的事实。

哈通社：自闭症是暂时性状态，还是会伴随终生？

阿尔马兹·沙尔曼：自闭症不是暂时性的，也不会随着童年结束而消失。它是一种终身的神经发育特征。不过，自闭症不应被视为疾病，而应视为个体的一种独特特征。

自闭症的表现形式多种多样：一些儿童能够过上充实的生活，甚至取得卓越成就；而另一些人则在适应社会环境时面临困难。如果得到适当支持，自闭症儿童可以融入社会，接受教育，甚至成为成功的企业家或科学家。例如，埃隆·马斯克就是一位被诊断为自闭症谱系障碍的知名人士。不过，这种情况较为罕见。

哈通社：自闭症会对寿命产生影响吗？

阿尔马兹·沙尔曼：研究人员正在探索自闭症与神经退行性疾病之间的关联。斯堪的纳维亚国家和美国的研究显示，自闭症谱系障碍患者的预期寿命较低，这可能与他们更容易患痴呆或阿尔茨海默病等疾病有关。

或许自闭症本身并没有特定的基因，但某些基因可能在生命不同阶段产生不同影响。例如，童年时表现为自闭症症状的基因，在成年后可能导致神经退行性疾病。

哈通社：最后，您想对公众说些什么？

阿尔马兹·沙尔曼：自闭症不是一种判决，而是一种个体特征。如果能够早期诊断并提供系统性支持，这些儿童融入社会的可能性会大大提高。这是一种独特的发育方式。

许多研究表明，2023年发布的统计数据主要反映了自闭症谱系障碍早期筛查和诊断质量的显著提升。关于环境因素影响的研究仍在进行，但尚未得出明确结论。因此，统计数据的增长表明我们在早期发现自闭症方面取得了巨大进步，这无疑是个好消息。早期诊断意味着儿童能够更快获得适当的帮助和支持，这不仅有助于他们在学校的学习，也能提升成年后自闭症患者的生活质量。

此外，在为自闭症儿童及其家庭规划和实施项目时，依赖科学依据、经实践验证的高效方法至关重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】