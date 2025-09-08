总统要求在三年内实现数字化国家建设目标 增设人工智能部

他强调，必须加速通过《数字法典》，该法律应涵盖人工智能、平台经济、大数据应用等关键领域，明确数字化发展的主要方向，并融入新的技术体系。

同时，需要彻底改革公共管理体系，大幅提升其透明度、效率和以人为本的服务水平。

托卡耶夫还指示政府成立人工智能与数字发展部。

Фото: Видеодан алынған скрин

他指出：

“我认为应在现有相关部委基础上设立人工智能与数字发展部，由副总理级别的专业人士领导。政府需推动在各经济领域全面引入人工智能，以实现现代化。”

他表示，要将哈萨克斯坦打造为具有全球竞争力的国家，必须采用全新方式开展工作。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

托卡耶夫总统在国情咨文中指出，全球大国与国际联盟之间的矛盾正在不断加剧。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】