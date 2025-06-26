全球哈萨克学者首次线上聚会 共探科研合作新机遇

据科学和高等教育部新闻处消息，这是哈萨克斯坦科学界的历史性事件，也是全球各地哈萨克学者的首次集体聚会。

此次活动由“哈萨克国际科学与技术协会”（Qazaq International Science and Technology Association，简称QIST）发起并组织，吸引了来自20多个国家的100多名科学家参加，其中包括21位教授、24位博士后和43位博士生。

会谈中，萨亚萨特·努尔别克详细介绍了国际教育领域的最新举措，并解答了研究人员关心的热点问题。他指出，这次会晤标志着科学和高等教育部与全球哈萨克斯坦籍专家学者的合作进入新阶段，为开展联合项目、增强国家科学潜力提供了重要机遇。他表示，部方将积极支持此类倡议，致力于建立持续对话机制。

与会者高度评价科学和高等教育部推动开放、富有成效对话的努力，并期待这种交流形式能够延续。这充分表明，与政府部门保持直接联系对于海外哈萨克斯坦学者群体至关重要。

据QIST协会主席、日本立命馆亚洲太平洋大学副校长塞热克·梅尔曼诺夫介绍，在海外工作的哈萨克斯坦科学家在推动国家科学、教育和技术发展方面作出了重要贡献。他们通过加强国际合作、科研和经验交流，不断丰富哈萨克斯坦科技潜力。海归研究人员将带来新知识、新方法和新技术，为国家科学生态系统注入活力，积极参与国际领先项目，为应对全球性挑战贡献力量。

据了解，QIST是由工作在不同国家的哈萨克斯坦学者发起的自愿性科学协会，旨在加强全球哈萨克学者联系，搭建促进哈萨克斯坦科学技术发展的合作平台。

【编译：阿遥】