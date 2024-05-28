全球执业时间最长空姐去世

美国有线电视新闻网27日报道，纳什1957年11月4日加入当时的美国东方航空公司。纳什作为空姐工作了67年，从未正式宣布退休，八十多岁还活跃在工作岗位上。她曾在接受采访时说，最初是被飞行的浪漫和美丽吸引而选择这份工作。

“第一次坐飞机时，我就想成为一名空姐。当时我16岁，和母亲坐在华盛顿（里根国家机场）的绿色真皮沙发上，”她回忆说，看到“飞行员和空姐走过大厅，我心想‘哦，这就是我想要的工作’”。

吉尼斯世界纪录2022年认证纳什为全球执业时间最长的空姐，用一生见证了航空业的发展。她说，自己刚入行时，乘飞机对普通人来说还是一件奢侈的事情，每名乘客都会精心打扮，在飞机上用瓷质餐具享用龙虾大餐。

“在那个年代，空乘工作需要更多体力，我们的餐盘很大。飞机上只有我一个乘务员，所以我必须照顾好每个人。”

当时，飞行计划用粉笔写在黑板上，各类守则和规章也都是以书籍的形式发放。但如今，这些都被平板电脑取代了，“科技让这个世界发生了巨大的变化”。

做了六十多年空姐，纳什说，“有时我也有过退休念头”，但一工作起来，我就会想“哦， 我可不能退休。工作令我振奋，航空业在不断发展，你也得随着一起进步”。

美国航空公司在社交媒体X上发表声明说：“我们对贝特·纳什的逝世表示哀悼，她用近七十年的时间在空中热情照顾我们的客户……激励了一代又一代的空乘人员。高飞吧，贝特。”

职业飞机乘务员协会表示，纳什“对飞行的热情和对乘客的承诺令人感动。航空界和所有有幸认识她的人都将永远铭记她的传奇”。